XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Pada video yang diunggah tanggal 29 Juli 2022, Xaviera membagikan aktivitasnya ngevlog seharian bareng teman-temannya di Korea. Diawali dengan hangout di sebuah hutan yang terlihat seperti kebun dan dipenuhi dengan bunga matahari, kemudian dilanjutkan dengan belanja di supermarket untuk kebutuhan makan malam.

Malam itu, menu makanannya adalah choba tahu dengan nasi salmon. Xaviera dan salah satu temannya terlihat begitu fun dalam membuat makan malam untuk mereka sendiri.

Esoknya, Xaviera melanjutkan vlognya bersama satu orang temannya yang juga berasal dari Indonesia dan sama-sama menggunakan hijab.

Diawali dengan makan siang, kemudian dilanjutkan dengan membeli sebuah gitar baru untuk Xaviera. Tak disangka, ternyata Xaviera jago memainkan alat musik petik tersebut dan berhasil membawa pulang 1 gitar baru.

Melanjutkan perjalanannya, mereka menggunakan subway untuk menuju destinasi berikutnya yaitu Sungai Han hingga malam hari. Suasana di Sungai Han saat itu begitu ramai. Pasalnya, Sungai Han adalah satu satu sungai paling terkenal di Korea yang wajib dikunjungi oleh turis apabila mengunjungi Korea Selatan. Nah, buat yang penasaran dengan keseruan vlog Xaviera di Korea, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!