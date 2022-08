SETIAP 8 Agustus diperingati dengan Hari Kucing Sedunia atau Cat Day. Perayaan ini dilakukan sebagai momen persahabatan antara manusia dengan kucing.

Pasalnya, dahulu kucing merupakan hewan liar di dataran Afrika yang gemar berburu. Lantas bagaimana sejarah Hari Kucing Sedunia?

Melansir dari laman Days of The Year awalnya perayaan Hari Kucing Sedunia dicetuskan pada 2002 oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW) dan beberapa kelompok hak asasi hewan.

IFAW adalah salah satu organisasi kesejahteraan hewan terbesar di dunia yang berbasis di Kanada. Catatan sejarah manusia pertama tentang kucing ditemukan dalam budaya Peradaban Mesir Kuno. Kala itu, kucing dianggap sebagai dewa dan menerima pemujaan dari orang Mesir.

Dengan begitu kucing telah menemani manusia selama ribuan tahun lamanya. Tak heran jika kini kucing dijadikan sebagai hewan peliharaan manusia. Sehingga hubungan antara manusia dan kucing terjalin sangat luar biasa.

Meski memiliki karakter idiosyncratic, farouche dan independent yang membuat kucing sulit untuk dilatih. Namun mereka mampu memiliki hubungan sangat emosional dengan manusia.

Adapun Hari Kucing Sedunia dirayakan setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang kucing, termasuk cara melindungi dan memelihara mereka.

Cara merayakan hari kucing sedunia Melansir National Cat Day ada yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kucing sedunia. Salah satunya dengan mengadopsi kucing dari tempat penampungan atau penyelamatan hewan terdekat. Selain itu, berikut ini cara merayakan hari kucing sedunia: 1. Menjadi sukarelawan di tempat penampungan lokal dan bermain dengan kucing yang ada di sana 2. Bermain bersama kucing, mengambil foto dan mempostingnya di halaman media sosial 3. Mandikan dan bersihkan kucing agar terhindar dari berbagai bakteri 4. Menyumbangkan selimut, makanan, dan mainan untuk organisasi kesejahteraan hewan.