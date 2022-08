BALI resmi jadi tuan rumah World Tourism Day 2022! Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Sandiaga Salahudin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Indonesia.

"Dalam edisi ke-42 perayaan World Tourism Day, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah perayaan puncak World Tourism Day yang akan berlangsung di Bali pada 27 September 2022," kata Sandiaga belum lama ini. Lantas, apa itu World Tourism Day?

Dalam acara yang diperingati setiap tanggal 27 September, Sandiaga Uno mengatakan akan mengusung tema 'Rethinking Tourism'. Yang mana nantinya tema tersebut akan dipromosikan juga oleh UNWTO atau organisasi pariwisata dunia sebagai media partner.

"Tema ini bertujuan untuk menginspirasi diskusi seputar rethinking tourism untuk pembangunan. Termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan, dan diskusi mengenai dampak pariwisata terhadap keberlangsungan planet bumi dan berbagai kesempatan yang dapat berkembang secara berkelanjutan," ujar Sandiaga.

Nantinya, World Tourism Day ke-42 ini akan diisi dengan berbagai macam panel diskusi multi-stakeholder yang bertemakan 'Rethinking Tourism as a Key Element on Recovery' dan diskusi bertema 'The Tourism We Want'. Diskusi tersebut akan dipimpin oleh perwakilan sekotor pariwisata Bali.

Negara-negara anggota UNWTO juga nantinya akan diundang untuk memeriahkan perayaan dan juga pesan kunci dari acara itu sendiri.

Perayaan World Tourism Day ke-42 akan semakin kaya dengan adanya rangkaian program Road to World Tourism Day 2022. Program yang akan berjalan antara lain, seminar, lomba, bakti sosial, penghijauan, dan bersih sungai yang nantinya melibatkan stakeholder pariwisata yang ada di seluruh Indonesia berserta enam Politeknik Pariwisata di bawah Kemenparekraf.

Tak hanya itu saja, Kemenparekraf juga mengimbau kepada seluruh pegiat pariwisata untuk ikut berpartisipasi dalam merayakan World Tourism Day ke-42 dengan caranya masing-masing.

Sejarah World Tourism Day Sejarah menganai World Tourism Day sendiri bermula pada tahun 1980 ketika UNWTO tengah melangsungkan pertemuan. Pada rapat ketiga disebutkan jika organisasi tersebut akan memfasilitasi Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day. Perayaan ditetapkan setiap tanggal 27 September yaitu untuk memperingati pengadopsian anggaran dasar UNWTO. Ada fakta unik lainnya di balik itu, yaitu pada tanggal 27 September bertepatan dengan awal musim libur di Bumi bagian selatan dan berakhirnya musim libur di Bumi bagian Utara. Terlepas dari itu, peringatan World Tourism Day diharapkan mampu meningkatkan pentingnya wisata berserta unsur sosial, budaya, politik, dan nilai ekonomi di dalamnya. Demikian pembahasan mengenai World Tourism Day 2022, semoga menambah wawasanmu.