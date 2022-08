MENGULAS 20 tempat wisata terbaru dan paling favorit di Bandung. Biacara tentang Bandung, Jawa Barat memang tak ada habisnya. Daerah ini juga punya banyak tempat wisata yang sering jadi tujuan liburan wisatawan.

Sebagian daerah tujuan wisata, Bandung terus update soal tempat wisata. Setiap tahun selalu ada tempat wisata baru yang jadi favorit para pengunjung.

Lantas, mana saja tempat wisata terbaru dan paling favorit di Bandung? Berikut ulasannya.

20 Tempat Wisata Terbaru dan Paling Favorit di Bandung!

1. Trans Studio Bandung

Trans Studio Bandung menjadi taman hiburan yang paling besar di Jawa Barat dengan menempati lahan seluas 4,2 hektar. Hampir seluruh kawasan tempat wisata ini adalah indoor alias dalam ruangan.

Ada sekitar 20 wahana seru yang menanti untuk dijelajahi, mulai dari wahana yang menantang adrenalin hingga tempat-tempat bertema unik. Tempat wisata ini terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No.289 A, Cibangkong, Kota Bandung.

2. Orchid Forest Cikole

Orchid Forest Cikole sebagai tempat wisata terbaru dan favorit di Bandung. Tempat wisata ini disebut-sebut sebagai taman anggrek terbesar di Indonesia. Terletak di Genteng, Cikole, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tempat wisata ini memiliki lahan seluas 12 hektar.

Orchid Forest Cikole

Terdapat lebih dari 157 jenis bunga anggrek yang dibudidayakan. Bibit anggrek yang ada berasal dari berbagai negara, seperti Venezuela, Amerika Serikat, hingga Peru.

3. Ranca Upas

Kalau ingin lebih dekat dengan alam, Ranca Upas tempatnya. Camping ceria di pinggir danau dan rerumputan hijau, dengan kawasan yang tenang dan sepi, serta udara sejuk yang asri akan menemani semalaman.

Bukan hanya itu, Ranca Upas yang juga menjadi tempat konservasi memungkinkan pengunjung untuk bertemu dan memberi makan rusa yang berkeliaran. Lokasinya ada di Jl. Raya Ciwidey - Patengan No.KM. 11, Patengan, Kec. Rancabali, Kabupaten Bandung.

4. Bukit Jamur Ciwidey

Jangan salah sangka dengan tempat wisata favorit di Bandung satu ini. Di sini tak ada jamur melainkan jajaran pohon pinus yang tak terlalu tinggi, namun bentuknya menyerupai jamur payung.

Tempat satu ini cocok untuk foto prewedding maupun foto buku kenangan. Jika tertarik, kunjungi wisata ini yang ada di Desa Rancabolang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

5. Green Kenyot Cikahuripan

Tak perlu jauh-jauh ke benua Amerika Serikat untuk menikmati Grand Canyon. Sebab di Bandung juga ada Green Canyon ala Indonesia, yakni Green Kenyot.

Tebing menjulang di aliran Sungai Cikahuripan ini sangat eksotis, dan nyaris tak disangka kalau berada di Bandung. Namun perlu hati-hati jika berkunjung menjelang musim hujan, sebab debit air bisa tiba-tiba naik drastis.

6. Curug Cimahi

Menghabiskan waktu dengan secangkir kopi atau dengan pasangan di Air Terjun Cimahi dijamin bikin hati berdesir. Bagaimana tidak, pemandangan yang ada sungguh memikat hati dan mampu membuat tubuh merasa refresh. Air terjun ini tingginya 87 meter dan mengalir berhulu di Situ Lembang dan mengalir sampai Cimahi.

7. Amazing Art World 3 D

Dibuka pada awal 2017 lalu, Amazing Art World 3D termasuk dalam daftar wisata best seller di Bandung. Karya yang apik dan terlihat super realistis ini merupakan hasil kolaborasi antara para seniman Korea Selatan dan para pelukis lokal. Lokasinya berada di Jalan Setiabudi Nomor 293, Isola, Sukasari, Bandung.

8. Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda

Terdapat sekitar 2.500 spesies tanaman yang menghuni kawasan konservasi terpadu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda seluas 590 hektar. Taman ini terbentang dari kawasan Pakar hingga Maribaya dan menawarkan panorama yang luar biasa, salah satunya jembatan di atas ini.

9. Stone Garden

Stone Garden Geopark alias kebun batu yang ada di Kampung Girimulya, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ini termasuk dalam tempat wisata favorit yang wajib dikunjungi. Di sini pengunjung harus mendaki terlebih dahulu, meski begitu treknya tak terjal.

10. Perkebunan Teh Rancabali

Jawa Barat dikenal sebagai penghasil teh terbesar di Indonesia, salah satunya perkebunan teh Rancabali di kawasan Ciwidey.Jalan-jalan di sela-sela perkebunan teh mampu membuat siapa saja mengembalikan suasana hati secara instan. Belum lagi udara sejuk yang turut menemani perjalananmu.

11. Taman Lembah Dewata

Lembang memang pusatnya wisata. Jika berkunjung ke sini jangan hanya bertandang ke Gunung Tangkuban Perahu, sebab ada keindahan dari Taman Lembah Dewata tak boleh dilewatkan.

Danau tadah hujan ini cukup terkenal dan ramai wisatawan, lantaran suasananya dan lokasinya yang syahdu. Yakni, berada di kawasan wisata berkuda Ganesha Equestrian Lembang.

12. Kampung Korea atau Little Seoul Bandung

Bagi kamu yang suka dengan drama Korea atau K-pop tak perlu jauh-jauh untuk dapat merasakan nuansa Korea. Sebab, di Bandung ada tempat wisata yang mengusung tema Korea.

Ya, Little Seoul Bandung yang berada tak jauh dari Stasiun Bandung dan berjarak sekitar 3 hingga 4 kilometer ini didesain semirip mungkin. Selain itu, di sini pengunjung juga bisa icip-icip aneka kuliner khas Korea Selatan yang super autentik.

13. Upside Down World

Upside Down tak hanya ada di Yogyakarta, wahana wisata menantang serupa ternyata lahir lebih dahulu di Kota Kembang. Upside Down Bandung terletak di Jalan H. Wasid No 31, Lebakgede, Kabupaten Coblong, Bandung.

14. Rabbit Town

Tempat wisata ini diketahui sempat bermasalah terkait plagiarisme terhadap Museum of Ice Cream, Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, hal tersebut tak membuat para pengunjungnya berkurang.

Justru para pengunjung berbondong-bondong datang sebab penasaran. Jika penasaran juga, cobalah bertandang ke Rabbit Town di Jalan Ranca Bentang.

15. China Town

Tak hanya tempat wisata ala Korea, di Bandung juga ada China Town yang didesain mirip kampung pecinan. Kawasan ini memiliki banyak spot yang Instagenic untuk berswafoto. Yang ingin foto ala pemain serial Meteor Garden, langsung saja datang ke Jalan Kelenteng Nomor 41, Bandung.

16. Forest Walk

Meski terkenal maju akan infrastruktur modernnya, Bandung rupanya menjaga baik paru-paru kotanya. Salah satunya diwujudkan dengan adanya Forest Walk yang ada di kawasan Babakan Siliwangi. Area hijau ini sudah dilengkapi banyak fasilitas umum hingga pusat oleh-oleh.

17. Kampung Dago Pojok

Kampung Dago Pojok sama sekali tak tersorot keberadaannya. Namun sekarang, tempat ini dikenal sebagai kampung mural yang begitu indah dan berwarna.

Tak cuma itu, keberadaan Kampung Dago Pojok juga berupaya menumbuhkan apresiasi seni di masyarakat dengan menyediakan media belajar yang efektif dan menyenangkan. Para pengunjung umumnya dapat bergabung dalam workshop membuat wayang, alat musik bambu, serta menyaksikan beragam pertunjukan seni.

18. Bukit Senyum

Ingin mencoba mendapatkan senyummu kembali? Coba mendaki ke lereng Gunung Burangrang, Desa Cipada, Cikalongwetan, Bandung Barat dan kamu akan menemukan senyummu kembali di sini.

Treknya memang sedikit terjal di awal, namun seperti namanya, senyummu secara otomatis mengembang begitu sampai di puncak dan menyaksikan keindahan panorama kebun teh dan pohon pinus yang berjajar rapi.

19. Kawah Putih Ciwidey

Kawah Putih termasuk tempat wisata favorit yang selalu berhasil membuat para turis terkagum-kagum meski sudah dikunjungi berkali-kali. Panorama eksotis dari kawah berwarna kehijauan yang dipenuhi kepulan kabut putih ini menjadi daya tarik utamanya. Berlokasi di Jalan Soreang Ciwidey, tempat wisata ini suhunya bisa mencapai 8 derajat Celcius.

20. D’Dieuland

Salah satu tempat wisata kekinian di Bandung adalah D'Dieuland yang ada di kawasan Punclut, Dago. Tempat wisata ini ramah keluarga, sehingga tetap seru dikunjungi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Terdapat berbagai aktivitas outdoor yang disediakan, atau sekadar jalan-jalan sambil selfie juga bisa. Jangan takut merogoh kocek dalam sebab tiketnya berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 saja.

Demikian 20 tempat wisata terbaru dan paling favorit di Bandung yang wajib dikunjungi.