JAKARTA – Banyak cara untuk dapat rehat sejenak menghilangkan segala stres dan lelah dari penatnya ragam kepadatan rutinitas di Ibu Kota. Salah satunya bisa datang ke bar yang menawarkan view terbaik kota Jakarta sambil menikmati koktail dan diiringi alunan musik piano.

Park Hyatt Jakarta menghadirkan The Bar, salah satu tempat mengasyikan untuk Anda yang ingin berbincang santai dengan kolega atau orang terdekat. Selain menawarkan view terbaik Kota Jakarta, The Bar juga menampilkan performance pianis yang membawakan lagu-lagu easy listening yang ramah didengar oleh para tamu.

Terlebih The Bar juga memiliki banyak keunggulan yang menjadi daya tarik, baik itu dari sisi tata interiornya yang mewah maupun pilihan beragam menu koktail yang dibuat dari bahan-bahan premium.

Direktur Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan menyampaikan, The Bar berlokasi di lantai 23 di Park Hyatt Jakarta yang berada di gedung Park Tower. The Bar hadir dengan konsep yang elegan dan modern dengan menawarkan pilihan classic cocktails.

“Koktail di The Bar dibuat dengan bahan-bahan yang premium. Kami juga menyajikan pilihan international cocktail”, ucap Lira saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Dengan banyak keunggulan yang dimiliki oleh The Bar, tak heran jika exclusive bar ini akan menjadi tempat baru bagi para eksekutif dan diplomat saat ingin bertemu dengan para koleganya. Terlebih bar ini menawarkan menu koktail yang menjadi ciri khasnya.

Selain itu, Anda atau rekan bisnis juga dapat sekaligus merasakan pengalaman menginap di salah satu modern luxury hotel dari brand Park Hyatt pertama yang ada di Indonesia. Fasilitas yang ditawarkan pun begitu lengkap dan mewah, serta modern.

Bagi Anda penikmati koktail tersedia pilihan classic coctails ataupun signature coctails yang wajib dicoba, seperti The Explorer, 4 to 1, Violetta, The Jasmine, Churchill, dan Menteng. The Bar juga menyediakan beberapa menu moktail.

Untuk reservasi, hubungi 021 3111 1234 atau ikuti terus akun Instagram @parkhyatt_jakarta, karena hingga akhir bulan Agustus 2022 terdapat penawaran menarik untuk Anda penikmati koktail di tempat terbaik.