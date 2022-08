ADA 5 tempat wisata di Jabodetabek yang tawarkan promo HUT ke-77 RI. Semarak perayaan Kemerdekaan Indonesia sangat kental setiap tahunnya pada Agustus.

Dalam perayaan HUT RI, umumnya pengusaha dalam berbagai bidang berlomba-lomba untuk mengadakan promo heboh dan besar-besaran. Tak terkecuali, tempat wisata, baik di Jabodetabek, maupun tempat lainnya.

Lantas, tempat wisata mana saja di Jabodetabek yang tawarkan promo HUT ke-77 RI? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman berikut ini.

5 Tempat Wisata di Jabodetabek yang Tawarkan Promo HUT ke-77 RI

1. Jungleland di Bogor

JungleLand Sentul dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 memberikan promo menarik. JungleLand menawarkan “Promo Merdeka” untuk masyarakat umum, dan “Promo Pelajar & Mahasiswa Spesial Kemerdekaan” khusus pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa.

Kedua promo ini berlaku untuk periode Agustus dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022. Pembelian tiket dapat dibeli secara langsung (on the spot) di loket. Dilansir dari laman resminya, berikut ini harga tiket “Promo Merdeka” di The Jungle Bogor:

• Hari Senin hingga Kamis Rp55.000 per orang.

• Hari Jumat Rp45.000 per orang.

• Hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional Rp65.000 per orang.

Sementara itu, harga tiket “Promo Pelajar & Mahasiswa Spesial Kemerdekaan” harganya berikut ini.

• Hari Senin hingga Kamis Rp 50.000 per orang.

• Hari Jumat Rp 77.000 untuk dua orang.

• Hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional Rp 60.000 per orang.

2. Taman Safari di Bogor

Taman Safari juga memberikan promo menarik bagi traveler dalam rangka HUT ke-77 RI. Salah satu kebun binatang terkenal di Indonesia ini menawarkan promo menarik untuk grup atau mereka yang datang secara rombongan.

Promo ini memberikan harga khusus, bagi kedatangan minimal 20 orang yaitu tiket masuk Rp200 ribu per orangnya. Promo tersebut berlaku untuk setiap hari, baik weekdays dan weekend selama bulan Agustus.

Bagi yang ingin mendapat promo tersebut, wajib melakukan reservasi maksimal H-1 sebelum pukul 15.00 WIB. Promo ini sudah termasuk untuk Safari Journey, wahana permainan, Istana Panda, exhibit satwa, hingga presentasi edukasi.

3. Go Wet Grand Wisata di Bekasi

Buat yang suka basah-basahan, Go Wet Grand Wisata di Bekasi juga memberikan promo dalam rangka merayakan HUT ke-77 RI. Salah satu taman air yang terletak di Jawa Barat tersebut menawarkan promo Merdeka Deals, mulai dari perorangan, pasangan, hingga keluarga.

Promo yang ditawarkan untuk tiket masuk per orang mulai dari Rp80 ribu, tiket masuk Go! Duo atau untuk dua orang sebesar Rp150 ribu, hingga tiket masuk Fun Five atau untuk lima orang sebesar Rp350 ribu.

4. Wisata Alam Sevillage di Bogor Wisata Alam Sevillage yang terletak di kawasan Puncak, Cianjur, Bogor, Jawa Barat, ini juga memberikan promo menarik bagi wisatawan yang ingin menghabiskan liburan saat Hari Kemerdekaan RI. Sevillage memberikan promo gratis tiket masuk bagi mereka yang lahir pada 17 Agustus. Tak hanya itu, tempat wisata ini juga memberikan diskon tiket masuk sebesar 20 persen bagi pengunjung yang bernama Agus, dan diskon 10 persen untuk pelajar. Tiket masuk Wisata Alam Sevillage dibanderol mulai dari Rp20 ribu. Hanya saja, tiket masuk ini terpisah dengan tiket setiap wahana di dalamnya. Pengunjung dapat memilih tiket terusan yang juga termasuk dengan biaya wahana dan foto. 5. Dufan di Ancol, Jakarta Dunia Fantasi atau yang dikenal Dufan tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Ibu Kota. Tempat wisata yang ada di Taman Impian Jaya Ancol ini menawarkan segudang wahana yang menarik dicoba. Selain memiliki beragam wahana, Dufan juga memberikan promo menarik untuk merayakan HUT ke-77 RI, yakni diskon tiket masuk hingga Rp 77 ribu. Dikutip dari akun Instagram resminya, promo tersebut berlaku untuk periode pembelian tanggal 15-16 Agustus 2022 dengan jadwal kunjungan pada 17 Agustus 2022. Untuk mendapatkan promo ini cukup mudah, pengunjung cukup memasukkan kode voucher di halaman pembelian. Adapun, kode voucher-nya adalah HUTINDO77TH dan berlaku untuk pembelian tiket Dufan secara online. Demikian 5 tempat wisata di Jabodetabek yang tawarkan promo HUT ke-77 RI yang wajib dicoba.