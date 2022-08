SETELAH menempuh perjalanan dengan berkendara sekitar 1 jam dari Jakarta lewat jalan Tol Bocimi, Anda akan disambut dengan pemandangan hijau nan asri. Di sisi sebelah kiri jalan saat memasuki kawasan pun terlihat salah satu danau ikonik yang begitu indah dan menenangkan.

Seketika suasana disekililing terasa menyejukan, hembusan udara yang menyegarkan langsung terasa menerpa wajah Anda sesaat turun dari kendaraan. Selamat datang di Lido Lake Resort by MNC Hotel, salah satu hotel bintang 5 yang berada di di KEK MNC Lido City, Bogor.

Jaraknya yang bebas macet dan memiliki panorama nan indah, tak heran jika hotel yang dikembangkan oleh MNC Land ini selalu ramai saat pengunjung saat akhir pekan ataupun liburan panjang.

Sejumlah penghargaan untuk hotel pun sering didapatkan untuk hotel bintang 5 yang berada di salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata di Lido, Bogor ini. Namun, kini kalian tak perlu lagi khawatir, sebab MNC Land tengah memperluas Lido Lake Resort Extension yang berada di satu kawasan.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, untuk mengakomodir kebutuhan kamar saat ini sedang dilakukan pembangunan Lido Lake Resort Extension dengan tambahan 125 kamar.

“Lido Lake Resort Extension akan memiliki 114 kamar tipe Premiere, 9 kamar tipe suite, 2 kamar tipe presidential suite. Hotel ini juga akan dilengkapi dengan 1 all dining restaurant dan 1 sky restaurant and Lounge, Lobby lounge, Wine and Cigar Lounge serta 8 meeting room dan 1 grand ballroom”, ucap Dadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, Lido Lake Resort Extension yang dirancang dengan konsep modern juga memiliki fasilitas penunjang lainnya, seperti pusat kebugaran, spa, kids club, business center, dan masih banyak lagi fasilitas modern lainnya.

Tak hanya itu, Lido Lake Resort Extension juga terintegrasi dengan fasilitas outbound terlengkap di Lido Adventure Park. Di mana terdapat banyak wahana permainan yang mengasyikan dan cukup menantang, cocok untuk Anda yang mencari tempat liburan sejuk dengan fasilitas lengkap.

Pepohonan hijau yang rimbun semakin membuat suasana menjadi lebih sejuk, dan para pengunjung pun semakin betah berlama-lama saat liburan di kawasan yang terintegrasi ini. Mau menginap di hotel bintang 5 yang nyaman? Ada. Mau menikmati berbagai wahana outbound? Juga ada. Panoramanya pun juga juara, dikelilingi 3 gunung, yakni Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango yang sangat memukau. Lanjut Dadi, ditargetkan Lido Lake Resort Extension akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Dan siap menyambut tamu yang ingin berlibur atau menggelar acara di salah satu tempat terbaik di Bogor. Hingga saat ini pembangunan Lido Lake Resort Extension terus dikebut. Konstruksi bangunan pun sudah mulai terlihat, secara bertahap bangunan pun terus terlihat menunjukkan progres. Info lebih lanjut, kunjungi https://www.mncland.com atau ikuti terus akun Instagram @mncland.