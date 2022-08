REPUBLIK Tiongkok atau dikenal juga sebagai Taiwan, merupakan salah satu negara yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara (wisman). Negara ini cukup banyak menawarkan destinasi menarik, hingga gelaran festival yang tak boleh Anda lewatkan khususnya di 2022 ini.

Setiap wisatawan yang berkunjung pada waktu-waktu tertentu, maka akan dapat menyaksikan sekaligus mengikuti secara langsung gelaran acara atau festival yang sedang berlangsung.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini enam gelaran festival di Taiwan yang bisa Anda saksikan, ketika berkunjung ke Negeri Formosa itu. Apa saja?

1. Dapeng Bay Marine Festival

Saat musim panas tiba, biasanya masyarakat Taiwan akan mengikuti Dapeng Bay Marine Festival. Di tempat ini menawarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan air, seperti berlayar, kano, berperahu pesiar, dan banyak olahraga air lainnya.

Saat datang ke sini, pengunjung akan disuguhi oleh pemandangan teluk yang indah. Pengunjung juga dapat merasakan budaya lokal melalui pameran pasar, yang mana menampilkan kelezatan wisata kuliner, dan hal menarik lainnya untuk dicoba.

Terdapat pasar terbuka di pesisir untuk dijelajahi, dan wisatawan dapat menonton kompetisi berlayar, mengunjungi desa nelayan di teluk dan belajar tentang budaya dan makanannya.

(Foto: Taiwan Tourism)

2. Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks Festival

Selanjutnya adalah Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks Festival. Ini merupakan sebuah gelaran yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Menampilkan serangkaian acara, menggabungkan unsur seni dan budaya dengan hiburan serta olahraga.

Sejak 2000, pertunjukan kembang api megah itu telah menjadi agenda tahunan di Sun Moon Lake. Lalu pada 2003, atraksi ini diikutsertakan dalam Sun Moon Lake Festival pertama. Dengan tim yang personelnya berasal dari berbagai negara, pesta kembang api berlangsung meriah selama sebulan penuh.

Kin pesta kembang api tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian acara yang lebih besar, yaitu Sun Moon Lake Cycling, Music & Fireworks Festival. Rangkaian acara tersebut juga diramaikan dengan kegiatan bersepeda santai, balap sepeda, lari maraton, orienteering di sekitar danau, serta pertunjukan musik hingga konser musik klasik.

3. Penghu International Fireworks Festival

Penghu International Fireworks Festival, jadi salah satu acara yang menarik wisatawan ke Penghu selama musim panas. Acara ini juga menjadi pemandangan spektakuler yang menerangi langit di malam hari, dan paling dinantikan untuk dilihat setiap musim panas.

Pertama kali diselenggarakan pada 2003, festival ini digelar secara meriah dengan menghadirkan penyanyi hingga grup pertunjukan terkenal Taiwan untuk menghibur. Pertunjukan kembang api di ketinggian yang menakjubkan, musik romantis, roket yang mengalir, dan lautan lentera, mengubah Penghu menjadi pemandangan yang luar biasa.

Saat malam tiba, festival ini akan membuat Penghu menjadi semakin indah. Penghu International Fireworks Festival telah menjadi salah satu acara besar musim panas. Serta menawarkan pemandangan malam dan megah bagi wisatawan.

4. Sun Moon Lake International Swimming Carnival

Nantou merupakan satu-satunya rumah bagi Sun Moon Lake yang terkenal, yakni sebagai danau air tawar terbesar. Menarik pengunjung dari luar negeri, danau ini adalah tujuan wisata yang paling penting dan tak boleh dilewatkan. Selain keindahan pemandangan, lanskap unik telah menjadikannya tempat ini sangat cocok untuk bersepeda, maraton, dan kompetisi renang tahunan.

Tahun ini bertajuk Sun Moon Lake International Swimming Carnival, ini merupakan acara terbesar dan terlama di daerah itu. Di mana pertama kalinya dimulai pada 1983 silam. Setiap tahun, sekitar Festival Pertengahan Musim Gugur, perenang dari seluruh Taiwan atau luar negeri berkumpul di Dermaga Zhaowu untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini.

Di mana panjang lintasannya hingga 3000 meter dan pada 2002 secara resmi termasuk di antara kompetisi renang terkenal di dunia. Dilaksanakan di Sun Moon Lake, acara ini akan digelar pada 4 September 2022 mendatang.

(Foto: sunmoonlake.gov.tw)

5. 2022 Taiwan East Coast Land Arts Festival & Moonlight Sea Concert

2022 Taiwan East Coast Land Arts Festival & Moonlight Sea Concert tahun ini diselenggarakan di pantai timur Taiwan. Wisatawan akan dimanjakan dengan instalasi luar ruang yang sangat besar, dan beberapa studio seni di sepanjang Jalan Raya Provinsi 11.

Tak hanya itu saja, wisatawan juga akan mendapatkan pengalaman baru menghadiri konser dengan pemandangan pantai yang indah dari bulan Juni hingga September.

Setiap tahunnya, festival ini akan menawarkan tema yang berbeda untuk memberikan berbagai pengalaman bagi wisatawan untuk melihat. Tidak hanya menunjukkan keragaman kelompok etnis Taiwan dan kapasitas seni lokal yang unik, tetapi juga telah menjadi acara seni besar yang dikenal secara internasional.

6. Times of Rocks in Yehliu - A Night-time Visit to the Queen’s Head

Tempat ini sebenarnya paling tepat dikunjungi pada April dan Mei. Di mana pada malam hari, wisatawan akan disuguhi alunan musik disertai karya artistik para seniman berupa proyeksi air dan pertunjukan cahaya. Mereka akan menunjukkan fitu batu uni Yehliu Geopark.

Hal ini merupakan salah satu pengalaman menarik dan tak terlupakan yang pantas untuk dihadiri saat berkunjung ke Taiwan.

Kemudian wisatawan dapat mengunjungi area khusus yang terlihat artistik, dan menghibur. Serta dapat menikmati proyeksi air dan pertunjukan cahaya. Menggabungkan keajaiban teknologi dan dengan latar belakang pemandangan alam yang indah, pengunjung dapat menikmati malam yang penuh kenangan indah.