MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pencapaian kerja kementeriannya di 2021 sudah sesuai target yang ditetapkan.

Capaian pertama ialah realisasi nilai devisa pariwisata tahun 2021 mencapai 0,52 miliar dolar AS atau melebih target sebesar 0,36-0,37 miliar dolar AS, lalu kontribusi produk domestik bruto pariwisata mencapai 4,29 persen yang melebihi target 4,2 persen.

“Nilai ekspor ini yang Alhamdulillah memberikan semangat bagi kita, dari target 15,69 miliar dolar AS, meloncatnya mencapai hampir 24 miliar dolar AS (23,90 miliar dolar AS),” kata dia saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Selanjutnya, nilai tambah ekonomi kreatif nasional yang diproyeksikan sebesar Rp1.191 miliar mencapai tepat sesuai target.

Adapun realisasi kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,56 juta orang yang melewati target 1,5 juta orang dengan lima wisman teratas berasal dari Timor Leste 819,5 ribu kunjungan, Malaysia 480,7 ribu, Tiongkok 54,7 ribu, Papua Nugini 31,7 ribu, dan Amerika Serikat 21,96 ribu.

“Lenght of stay (waktu lama tinggal) dibandingkan di tahun 2020 meningkat secara drastis dari 13,6 hari di tahun 2020 menjadi 59,88 hari, dan total belanja dari 2.165 dolar AS ke 2.356 dolar AS per kunjungan. Ini suatu pencapaian yang patut kita syukuri,” ucapnya.

Komposisi pengeluaran wisman tertinggi terhadap akomodasi, makanan dan minum, serta belanja. Untuk kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) jauh melebihi di atas target 198-220 juta orang, yakni 603 juta orang. Mayoritas para wisnus melakukan perjalanan wisata ke lima provinsi tujuan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kelima provinsi tersebut mendominasi hingga 78 persen. “Alhamdulillah juga peningkatan sangat mengejutkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang berhasil loncat 12 peringkat mengalahkan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sekarang kita ada di ranking 32 (sebelumnya 44) dari target 39-36,” ungkap Sandiaga.