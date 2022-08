WAKIL Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin berolahraga pagi dengan berjalan kaki di sepanjang pantai Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Wapres Ma'ruf memulai jalan pagi dari hotel tempat dia menginap di Courtyard Bali Nusa Dua Resort kawasan Pariwisata Lot SW1, Nusa Dua. Sebelum mulai berjalan kaki, keduanya melakukan pemanasan singkat.

Selanjutnya, Wapres dan rombongan terbatas berjalan kaki di sepanjang kawasan pariwisata dan mulai memasuki kawasan pantai yang tampak sepi

Jarak yang ditempuh saat berjalan kaki sekitar 2 kilometer. Tidak lupa, Ma'ruf dan Wury menyapa dan berfoto bersama warga sekitar.

"Pak, izin berfoto" kata seorang warga yang berlari pagi di pantai.

(Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Wapres bersama Ibu Wury pun berfoto dengan warga tersebut.

Sejumlah turis asing alias para bule pun ikut menyapa Wapres Ma'ruf Amin.

"Nice to meet you, Sir," kata turis tersebut.

"Nice to meet you too," jawab Wapres.

Wapres dan Ibu Wury pun menyempatkan diri duduk menikmati pantai dan sinar matahari pagi Nusa Dua.

Usai berjalan kaki selama sekitar setengah jam, Wapres Ma'ruf kembali ke hotel tempat menginap. Diketahui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB menetapkan kawasan The Nusa Dua Bali sebagai percontohan wisata tersertifikasi protokol kesehatan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kualitas standar pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan di The Nusa Dua juga telah lulus uji verifikasi dan tersertifikasi dengan diperolehnya sertifikat Sertifikasi Tatanan Kehidupan Era Baru dari Pemerintah Provinsi Bali.