XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Masih melanjutkan kesehariannya tinggal di Seoul selama liburan kuliah, pada video yang diunggah tanggal 28 Agustus 2022, Xaviera bersama salah satu temannya membagikan vlog saat mereka jalan-jalan menjelajah Kota Busan sambil nostalgia saat zaman SMA.

Di awal video, mereka mengunjungi sebuah daerah bernama Song Jong menggunakan busway. Lanjut ke daerah Seomyeon, tempat di mana mereka kerap hang out bersama saat masih di bangku SMA.

Setelah tiba di Busan, mereka berdua memutuskan untuk mencari street food. Di sana mereka memesan topokki, berbagai macam gorengan, dan fish cake.

Karena tempat tersebut adalah tempat yang kerap mereka kunjungi untuk jalan-jalan saat SMA, mukbang street food tersebut dilengkapi dengan nostalgia seru.

“Jadi kayaknya kita bakal habis ini keliling aja si liat neighborhood lama. Ini kan tempat kita dulu jalan-jalan waktu SMA kan. So kita paling nostalgia reminisce sambil makan,” ujar Xaviera sambil menyantap fish cake.

Tak sampai di situ, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah toko serba ada, dan masih sambil nostalgia zaman SMA ketika mereka membeli alat-alat perlengkapan sekolah di toko tersebut. Terakhir, mereka berkunjung ke salah satu toko buku, sebelum akhirnya menutup hari dan menutup vlog dengan kembali ke rumah masing-masing. Buat yang penasaran dengan keseruan Xaviera nostalgia zaman SMA di Korea, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!