MASKAPAI penerbangan terkaya di dunia berhasil mencatatkan pendapatan hingga puluhan miliar dollar Amerika Serikat. Pesawat udara sejauh ini memang masih dinilai sebagai menjadi moda transportasi paling aman dibanding moda transportasi lain.

Tak ayal, industri penerbangan pun menjadi bisnis yang menjanjikan. Bahkan ada yang asetnya mencapai lebih Rp1 kuadriliun atau Rp1.000 triliun.

Inilah 5 maskapai penerbangan terkaya di dunia sebagaimana MNC portal Indonesia rangkum dari situs Sovereign Wealth Fund Institute, Kamis (1/9/2022).

1. Delta Air Lines

Delta Air Lines menduduki posisi puncak maskapai penerbangan terkaya di dunia 2022. Perusahaan yang didirikan oleh Collett Everman Woolman pada 1928 ini berkantor pusat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS).

Perusahaan yang melayani penerbangan domestik dan internasional ini tercatat memiliki aset senilai 73,083 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1,084 kuadriliun.

Delta termasuk di antara maskapai penerbangan tertua di dunia yang masih beroperasi. Bersama dengan afiliasi regionalnya seperti Delta Connection, Delta Airlines mengoperasikan sekitar 5.400 penerbangan sehari ke lebih dari 325 tujuan di 52 negara yang tersebar di enam benua.

Maskapai ini telah mempekerjakan sekitar 83.000 orang dan memiliki armada yang terdiri dari sekitar 877 pesawat.

2. American Airlines

American Airlines ada di runner up maskapai terkaya. Aset lancar American Airlines mencapai 68,437 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1,016 kuadriliun. American Airlines telah mengoperasikan 174.465 layanan penerbangan pada Juni 2022 dan ini adalah maskapai penerbangan terbesar di dunia dalam hal ukuran armada, jumlah penumpang terjadwal yang diangkut, dan pendapatan per mil penumpang.

Bersama dengan afiliasi dan mitra regionalnya, perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 6.800 penerbangan per hari ke sekitar 350 tujuan di dunia yang tersebar di 50 negara.

Pesawat American Airlines (Reuters)

Pada tahun 2022, American Airlines juga menjadi operator penerbangan komersial terbesar di dunia yang memiliki armada 911 pesawat mulai dari Boeing hingga Airbus dan direncanakan bertambah sebanyak 161 pesawat.

3. United Airlines

Maskapai penerbangan terkaya di dunia selanjutnya adalah United Airlines. Perusahaan maskapai penerbangan yang berlokasi di Chicago, IL Amerika Serikat, Amerika Utara, ini didirikan pada tahun 1934. Aset lancar untuk United Airlines mencapai 61,662 miliar dolar AS atau setara dengan Rp915,649 triliun.

4. Deutsche Lufthansa Maskapai penerbangan terkaya di dunia lainnya adalah Deutsche Lufthansa. Perusahaan maskapai penerbangan yang berlokasi di Cologne Jerman, Eropa, ini didirikan pada tahun 1953. Aset lancar Deutsche Lufthansa AG mencapai 45,134 miliar dolar AS atau sekitar Rp670,217 triliun. Maskapai ini adalah yang terbesar kelima menurut jumlah penumpang yang diangkut, mengoperasikan penerbangan ke 209 kota di 81 negara. 5. International Airlines Group Maskapai penerbangan terkaya di dunia kelima adalah International Airlines Group. Maskapai ini merupakan perusahaan induk maskapai penerbangan multinasional Anglo-Spanyol dengan kantor terdaftar di Madrid, Spanyol, dan kantor pusat globalnya di London, Inggris. International Airlines Group dibentuk pada Januari 2011 setelah kesepakatan merger antara British Airways dan Iberia, maskapai penerbangan Inggris dan Spanyol. Aset lancar untuk International Airlines Group mencapai 37,171 miliar dolar AS atau setara dengan Rp551,970 triliun.