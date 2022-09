HARGA tiket pesawat masih mahal, meski pemerintah mengklaim sudah turun 15 persen. Tingginya harga tiket penerbangan tentu saja mempengaruhi industri pariwisata karena wisatawan dengan budget pas-pasan harus berpikir dua kali untuk liburan.

"Untuk teman-teman (wisatawan) yang ekonominya pas-pasan, kasihan," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Anton Sumarli di sela acara ASTINDO Travel Fair 2022 di Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara, Kamis (1/9/2022).

Pesawat masih jadi transportasi pilihan traveler untuk liburan jarak jauh seperti antar pulau atau provinsi. Dengan mahalnya tiket pesawat, maka pengeluaran wisatawan otomatis membengkak.

Anton mencontohkan ketika wisatawan yang liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) di tengah mahalnya tiket pesawat. Maka harus mengeluarkan uang sampai Rp5 juta untuk transportasi saja. Belum biaya lain-lain.

Meski tiket pesawat mahal, tapi minat masyarakat untuk bepergian sekarang tetap tinggi, terlebih setelah longgarnya aturan bepergian yang dulu sempat dikekang akibat pandemi COVID-19.

"Karena terus terang engak bisa dipungkiri, harga (tiket pesawat) mahal saja itu seatnya (kursi pesawat) habis," ujarnya.

ASTINDO berharap pemerintah terus berupaya menurunkan harga tiket pesawat khususnya untuk rute domestik, sehingga lebih terjangkau. Dengan demikian maka pariwisata akan semakin hidup karena masyarakat lebih mudah berwisata di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan bahwa harga tiket pesawat sudah turun 15 persen.

"Harga tiket pesawat turun 15 persen dan jadi angin segar bagi industri pariwisata. Dan ini kita harus hargai upaya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, juga para pemangku kepentingan terkait," kata Sandiaga dalam 'The Weekly Brief with Sandi Uno' di Jakarta, pada Senin 29 Agustus 2022.

Sandiaga berharap momentum turunnya harga tiket pesawat bisa membangkitkan pariwisata. "Harapannya ini bisa kita jaga sebagai momentum kebangkitan (pariwisata) kita."