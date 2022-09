INGGRIS termasuk destinasi wisata yang populer di dunia. Ada banyak objek wisata menarik yang bisa dikunjungi, termasuk bangunan-bangunan tua seperti kastil.

Uniknya ada di antaranya kastil kuno yang dijadikan tujuan wisata horor oleh turis karena kastil tersebut menyimpan cerita mistis.

Berikut 4 kastil kuno di Inggris yang menjadi tujuan wisata, 2 di antaranya jadi spot wisata mistis.

Kastil Tintagel

Mengutip dari English Heritage, Kastil Tintagel berada di sebuah tanjung yang menjorok ke arah laut Cornish. Kastil Tintagel dibangun pada sekitar tahun 1230-an oleh bangsawan Inggris yang sangat kaya, Richard, Earl of Cornwall.

Tintagel memiliki kisah yang terkait dengan legenda Raja Arthur. Menurut tulisan yang dibuat oleh Geoffrey dari Monmouth pada abad ke-12, disebutkan bahwa Raja Arthur dikandung di sini.

Kastil Tintagel Inggris (English Heritage)

Sampai saat ini, Kastil Tintagel terus menjadi tujuan wisata karena lokasinya yang berada di dekat laut dengan pemandangan sangat indah.

Sejak 450 M sampai 650 M, Tintagel sendiri dikenal sebagai wilayah yang sangat makmur dan penting di Inggris. Pulau tersebut memiliki banyak bangunan kecil berbentuk persegi dan tebing-tebing besar.

Kastil Alnwick

Kastil Alnwick juga merupakan kastil tua dan bersejarah di Inggris. Berlokasi di perbatasan Inggris dan Skotlandia, kastil ini dimiliki oleh keluarga Percy dalam waktu yang sangat lama, yakni 700 tahun.

Sebagian bangunan dari kastil ini bahkan masih ditempati oleh anggota keluarga Percy. Sementara, wilayah bangunan lainnya dijadikan objek wisata.

Kastil megah ini memiliki banyak kamar megah, layaknya milik bangsawan. Bahkan, Alnwick pernah dijadikan lokasi syuting film Harry Potter and Chamber of Secret serta Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

Tower of London

Selanjutnya, ada Tower of London atau Menara London yang sangat mengerikan. Kastil terkenal ini memiliki sejarah panjang dan sudah berdiri sejak tahun 1078. Tempat ini pernah dijadikan lokasi penyiksaan tahanan dan tempat eksekusi mati.

Selain Menara London, masyarakat setempat juga menyebutnya sebagai Menara Berdarah. Berbagai kisah mistis menyelimuti Menara London. Salah satunya adalah kehadiran hantu dengan wujud mengerikan. Terutama, di Tower Green yang menjadi lokasi dipenggalnya dua permaisuri Inggris.

Kisah tersebut dipaparkan oleh mantan penjaga Menara London yang sudah 12 tahun tinggal di tempat itu, Yeoman Warder Pete McGowran.

Ia merasa cukup lega saat mengetahui bahwa rekannya yang lain juga pernah melihat sosok tersebut. Sebab, selama tinggal di sana, McGowran beranggapan bahwa kejadian itu hanya halusinasinya saja.

Kastil Chillingham Kastil Chillingham di Inggris disematkan sebagai kastil paling horor di Eropa. Bangunan ini dibangun pada 1344 oleh Sir Humphry Wakefield, 2nd Baronet. Sebenarnya, kastil ini juga merupakan bangunan yang sangat megah dengan banyak kamar indah, taman, danau, air mancur, hingga ruang khusus untuk minum teh. Lokasi kastil yang berada di tepi laut membuat suasana aslinya sangat romantis. Namun, Chillingham juga menyimpan kisah kelam lantaran menjadi saksi bisu banyaknya aksi pertempuran di Northumberland. Kastil ini bahkan disebut memiliki ruang tahanan yang sangat menyeramkan. Bagi para wisatawan yang ingin menikmati wisata mistis atau ghost tour, kastil Chillingham merupakan lokasi yang sangat tepat. Pihak pengelola menyediakan wisata mistis pada malam hari dengan didampingi seorang pemandu. Tidak hanya berburu hantu di dalam kastil, kegiatan ini juga mengeksplorasi bagian pekarangan kastil yang sangat luas. Dari jadwal yang ada di laman Chillingham-Castle.com, wisata mistis dibuka mulai pukul 19.30 malam hingga 21.30. Bagi Anda yang kehabisan tiket, bisa mencoba di jam 19.45 sampai 21.45. Di sepanjang bulan September 2022 ini, wisata hantu dibuka pada tanggal 8, 9, 10, 23, 24 dan 29. Sementara itu, wisata mistis dibuka pada tanggal 1, 8, 21, dan 28 Oktober 2022. Tiket untuk tanggal 16, 22, 29, dan 31 Oktober 2022 sudah ludes terjual.