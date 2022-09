FILIPINA bisa menjadi rekomendasi Anda bagi yang ingin bepergian keluar negeri. Terdapat berbagai destinasi wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Terlebih bagi orang Indonesia, karena budaya dan beberapa bahasanya hampir mirip dengan Indonesia.

Travel Blogger Decky Tri memberikan beberapa rekomendasi jika ingin menjajah Filipina sebagai salah satu rekomendasi liburan Anda. Di mana Filipina jadi salah satu negara yang jaraknya cukup dekat dengan Indonesia, dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menuju ke Filipina.

"Liburan ke Filipina enggak terlalu sulit. Biaya juga terjangkau," ujarnya saat ditemui MNC Portal di ASTINDO Travel Fair 2022, Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara.

Harga Tiket Pesawat Relatif Rendah

Menurut Decky, saat dirinya mencoba melakukan trip ke Filipina hal pertama yang diperhatikan adalah tiket pesawat terbang. Ia bilang, harganya relatif terjangkau dan tidak akan terlalu merogoh kocek.

Kemudian perjalanan dari Indonesia ke Filipina menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam. Maka sesampainya di Manila, bisa langsung beraktivitas.

"Jadi kebetulan berangkat jam 11 malam, dan sampai Filipina sekitar jam 3 dini hari," ujarnya.

Bahasa Sama

Biasanya saat bepergian keluar negeri, bahasa menjadi salah satu kendala yang kerap dialami. Namun jika Anda datang ke Filipina tidak akan terlalu kesulitan, karena bahasa yang digunakan relatif sama dengan bahasa Indonesia.

Meskipun bahasa ibu yang digunakan adalah Tagalog, namun mayoritas masyarakat filipina mahir berbahasa Inggris. Lalu jika Anda kurang mahir berbahasa Inggris, mereka akan dapat memahami apa yang Anda inginkan dan sampaikan.

"Ada beberapa kosakata Filipina sama dengan Indonesia. Misalnya kiri, artinya sama," katanya.

Biaya Tidak Mahal

Decky mengatakan, bagi yang ingin bepergian ke Filipina tidak perlu membawa uang lebih, karena rata-rata harga di negara tersebut cukup ramah di kantong. Khususnya bagi mereka yang hobi solo traveling.

"Rp5 juta cukup untuk beberapa hari saja," terangnya.

Ramah untuk Semua Agama

Filipina merupakan salah satu negara yang cukup ramah untuk semua agama. Misalnya Islam, bagi para muslim tidak perlu khawatir untuk shalat karena terdapat beberapa masjid yang bisa disinggahi. Salah satunya adalah Masjid Al-Dahab atau yang terkenal dengan The Golden Mosque adalah pusat keagamaan umat Islam di Manila.

Tak hanya itu saja, sejumlah kawasan juga menyediakan makanan halal dan dikhususkan untuk wisatawan muslim, sehingga tidak akan bercampur dengan makanan berbahan non halal.

"Di sana sangat muslim friendly, yang jualannya pun muslim asli dari Filipina. Ada label dan sertifikasi halalnya juga," terang Decky.

Sementara itu, Buena Carla F. Zaldivia, Route Development Head and Market Development Head for Indonesia mengatakan, Filipina telah membuka kembali perbatasan negara bagi pelancong internasional sejak 10 Februari 2022. Kemudian dilanjutkan dengan pembebasan syarat tes Covid-19 pra-keberangkatan, bagi penumpang yang telah mendapat vaksinasi lengkap per 30 Mei 2022.

"Kami mengajak wisatawan Indonesia datang ke booth kami, untuk mendapat informasi lengkap mengenai wisata di Filipina," katanya..