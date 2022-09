JAKARTA - The Pokémon Company (TPC) yang berkantor pusat di Jepang bekerja sama dengan maskapai Scoot Pte Ltd (Scoot), meluncurkan Pokémon Air Adventures di Singapura.

Kerja sama ini dilakukan untuk membangkitkan industri penerbangan dan perjalanan, serta menghubungkan para pelancong melalui pengalaman penerbangan yang unik.

Pesawat Pikachu Jet TR mengawali fase pertama Pokémon Air Adventures dari TPC dengan tujuan untuk mendorong wisatawan mancanegara berkunjung ke Singapura. Yang menarik adalah pesawat milik Scoot ini ini menampilkan gambar bertema Pokémon pada desain eksteriornya, dibuat khusus untuk Singapura.

Pikachu Jet TR adalah pesawat Boeing 787-9 Dreamliner dengan kapasitas 375 kursi, yang penerbangan perdananya dijadwalkan pada tanggal 9 September ke Tokyo, Jepang.

Penumpang dapat mulai memesan perjalanan ke Singapura, Tokyo dan Seoul dengan penerbangan yang berangkat dua bulan sekali dari Changi Airport, Terminal 1.

Harga tiket untuk satu kali perjalanan mulai dari 333 dolar AS atau sekitar Rp4,9 juta untuk tujuan Tokyo dan 231 dolar AS atau sekitar Rp3,5 juta untuk tujuan Seoul (termasuk pajak). Rute Pikachu Jet TR akan ditinjau secara berkala dan penumpang dapat mengecek informasi terbaru di website Scoot.

Pesawat ini akan menawarkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan inklusif, penumpang juga akan mendapatkan berbagai fasilitas penerbangan (inflight amenities) berdesain Pokémon, termasuk merchandise original seperti tote bag, lanyard, bucket hat dan miniatur model pesawat edisi kolektor yang mengenakan livery khusus Pokemon.

Corporate Officer The Pokémon Company, Susumu Fukunaga, mengatakan proyek The Pokémon Air Adventures bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang special bagi komunitas Pokemon selama masa yang tak menentu. Pihaknya juga menyediakan keseruan bagi semua orang melalui gaya khas Pokémon, dan bagi industri yang terdampak dengan situasi ini.

‚ÄúDengan proyek ini, kami berharap untuk berkontribusi terhadap infrastruktur industri pariwisata dan transportasi di berbagai wilayah, dan bahwa Pikachu Jet TR dapat menjadi simbol terhubungnya komunitas, serta membawa kebahagiaan bagi semua yang terlibat,‚ÄĚ ucap Susumu Fukunaga dalam keterangan resminya.

Setelah peluncuran pesawat Pikachu Jet TR, perayaan Pikachu Weekend akan digelar di Singapura pada tanggal 18-20 November sebagai bagian dari kelanjutan dukungan TPC untuk perjalanan internasional dan ekonomi pariwisata Singapura.

Ajang tersebut akan menampilkan pertunjukan malam di Marina Bay, berdampingan dengan event Pok√©mon GO, ‚ÄúPok√©mon GO Safari Zone: Singapore‚ÄĚ, yang akan berlangsung di Gardens by the Bay.

Selama periode 18-20 November, ajang ‚ÄúPok√©mon GO Safari Zone: Singapore‚ÄĚ, yang merupakan event khusus dari Pok√©mon GO akan ditawarkan ke seluruh Singapura. Pengguna dapat membeli tiket dan berpartisipasi di lokasi utama di Gardens by the Bay, di mana Maractus akan muncul di alam bebas. Untuk pertama kalinya di Pok√©mon GO, pengguna juga dapat menemukan Shiny Purrloin - jika mereka beruntung!