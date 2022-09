KERETA kabel tertua di Asia dan salah satu lokawisata yang wajib dikunjungi di Hong Kong, Peak Tram, mengajak pengunjung kembali menyusuri perjalanan ke atas puncak yang memukau dengan gerbong trem yang didesain ulang, terminal dan fasilitas yang ditingkatkan mulai 27 Agustus 2022.

Peak Tram yang baru akan menghadirkan pemandangan Victoria Harbour yang memesona dan pengalaman baru yang disempurnakan, yang menjadikan Peak Tram sebagai salah satu lokawisata terbaru di antara banyaknya tempat wisata dan pengalaman menarik di Hong Kong.

Peak Tram yang baru menggunakan 'Peak Tram Green' klasik, sebagai bentuk penghargaan atas warisan dan generasi trem sebelumnya di abad ke-20.

Peak Tram yang baru meningkatkan kapasitasnya menjadi 75 persen, membawa 210 penumpang, dan jendelanya yang lebih besar menawarkan pemandangan cakrawala Hong Kong yang terkenal di dunia secara langsung.

Selain desain gerbong trem yang modern, terminal trem yang telah diperbarui juga menawarkan pengalaman yang menarik dan menghibur untuk penumpang yang terdiri dari lima zona.

Saat memasuki Central Terminus, pengunjung akan disambut oleh Eye of Infinity, patung setinggi 10 meter yang menampilkan tampilan cahaya yang terus berkembang yang mewujudkan semangat kejayaan Hong Kong, sementara Go Wild At The Peak menampilkan beragam satwa liar yang ditemukan di The Peak dengan pengalaman video yang menyeluruh dan mendalam.

Sejarah seratus tahun Peak Tram sejak 1888 hidup dalam bentuk pengalaman yang dinamis di The Beating Heart, An Icon is Born, dan Once Upon a Tram. Petualangan baru nan mengasyikkan menanti di Hong Kong dan Peak Tram adalah salah satu wisata andalan dalam kampanye baru 'Petualangan Baru Setiap Saat' yang diluncurkan oleh Hong Kong Tourism Board (HKTB).