TRAVELER yang hobi fotografi akan berupaya berpetualang ke berbagai destinasi untuk mencari spot-spot menarik yang bisa dipotret. Tapi, ada lima tempat di dunia yang jadi favorit untuk foto-foto.

Setiap negara pasti memiliki tempat ikonik dan menarik yang menjadi lokasi wisata serta objek foto. Beberapa tempat foto favorit di dunia memiliki sejarah dan sisi menarik tersendiri untuk diabadikan.

Mengutip dari Instagram @peponitravel, berikut 5 tempat foto favorit di dunia.

1. Machu Picchu, Peru

Machu Picchu berada di wilayah reruntuhan Inca pra-Colombus dengan ketinggian 2.350 meter di atas permukaan laut, tempat ini juga dikenal sebagai Gunung Tua.

Hal yang unik dari Machu Picchu adalah tumpukan batu bahkan tidak direkatkan dengan menggunakan semen atau pun bahan bangunan lainnya. Bahkah tangga yang ada di tempat ini tidak menyatu dengan alam.

Machu Picchu dikelilingi oleh lembah dan hutan diselimuti kabut, sebab lokasinya berada di tepi Gunung Andes dan Hutan Amazon. Tak heran bila tempat ini memiliki keindahan alam yang luar biasa.

2. Big Ben London

Big Ben merupakan ikon kota London yang dibangun sejak abad ke-19. Big Ben memiliki jam empat sisi paling besar di dunia. Masing-masing sisinya berdiameter sepanjang 7 meter dan panjang jarum menitnya mencapai 4,2 meter.

Jam ini juga termasuk dalam jam yang paling akurat di dunia. Menariknya, yang menjaga agar Big Ben akurat adalah dengan menggunakan koin satu sen Inggris kuno.

3. Times Square, New York

Selanjutnya ada Times Square yang berada di New York. Tempat ini cocok untuk berswafoto dengan keindahan jalanan yang cukup padat dan gedung-gedung pencakar langit yang bisa jadi objek foto yang memukau di New York, Amerika Serikat. Times Square identik dengn billboard warna-warni jadi ciri khasnya.

4. Menara Eiffel, Paris

Menara Eiffel Tower yang berada di Paris, Prancis tak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke tempat tersebut. Suasana pagi dan malam hari di tempat ini sangat menarik untuk mengabadikan momen. Namun beberapa waktu terakhir ada pelarangan pengambilan gambar di Menara Eiffel terutama saat malam hari.

Sebab pemandangan Menara Eiffel di waktu malam sudah dinyatakan sebagai karya seni yang dilindungi, sehingga tidak bisa asal mengambil gambar.

Biasanya mengambilan gambar ini bagi fotografer profesional, namun jika Anda mengabadikannya hanya untuk kepentingan pribadi masih diperbolehkan.

5. Shibuya Crossing, Tokyo

Dan yang terakhir ada Shibuya Crossing yang berada di Tokyo. Tempat ini jadi favorit wisatawan dengan keramaian penyeberangan jalannya yang sangat khas.

Sama seperti Times Square, kawasan ini juga dikelilingi oleh gedung pencakar langit yang begitu indah.

Daking terkenalnya, Shibuya Crossing pun pernah menjadi salah satu latar film The Fast and The Furious : Tokyo Drift loh. Banyak wisatawan yang datang untuk sekadar merasakan sensasi menyeberang jalan dengan ratusan orang di Shibuya Crossing.