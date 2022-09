TARIF bus antar kota antar provinsi (AKAP) kelas Ekonomi mengalami kenaikan menyesuaikan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, sejak 2016 bus AKAP kelas ekonomi belum mengalami kenaikan tarif.

"Untuk penyesuaian terhadap harga BBM, harus ada penyesuaian tarif, yaitu tarif dasar untuk 2022 sebesar Rp159 per penumpang per km, ada kenaikan dari tarif dasar 2016 yang hanya Rp119 per penumpang per km," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno.

Dia mengatakan, penyesuaian dilakukan berdasarkan empat komponen penyerta yaitu kenaikan harga BBM, biaya awak bus yaitu kenaikan UMP, iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga penyesuaian harga kendaraan dan spare part.

Â

Untuk tarif wilayah 1 terdiri atas Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2022 menjadi Rp207 per penumpang per km.

Angka ini mengalami kenaikan dibanding 2016 yang tarifnya Rp155 per penumpang per km. Untuk batas bawah penyesuaiannya Rp128 per penumpang per km, naik dari 2016 bertarif Rp95. Untuk wilayah 2 terdiri atas Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur, tarif batas atas 2022 menjadi Rp127 per penumpang per km, naik dibandingkan 2016 dengan batas atas Rp172. Sementara untuk batas bawah penyesuaiannya Rp142 per penumpang per km, naik dibandingkan tahun 2016 bertarif Rp106.