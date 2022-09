YOGYAKARTA terpilih sebagai kota untuk penyelenggaraan MNC International Futsal Cup 2022, yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan beberapa negara di Asia, yaitu Timnas Korea Selatan, Selangor TOT Malaysia dan Thammasat Stalion Thailand.

Dalam lawatan tim yang datang dari sejumlah negara Asia tersebut, Next Hotel Yogyakarta terpilih sebagai hotel yang akan menjamu para pemain dan official untuk memenuhi seluruh akomodasi mereka selama menjalani turnamen, yang dijadwalkan dari tanggal 5 hingga 10 September mendatang.

Dalam kesempatannya General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma mengaku siap untuk memenuhi seluruh akomodasi para atlet dan official yang datang, dari mulai kamar hingga menu jamuan yang dihidangkan.

"Kami siap untuk melayani tamu tamu dari para tim futsal dan official yang datang dari berbagai negara di Asia, mulai dari tim front office, tim service dan restoran kami yang siap dengan makanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Jadi pada prinsipnya seperti breakfast pun kami menyesuaikan darimana sumber market kami. Tidak hanya dari luar negeri bahkan daerah-daerah seluruh indonesia", katanya saat ditemui di bilangan Sleman.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Next Hotel Yogya sudah beberapa kali menjamu rombongan tamu dari luar negeri, seperti USA, Australia dan Thailand.

Tak terkecuali tamu dari tim futsal, Next Hotel Yogya selalu memberikan treatment dengan baik. Menu untuk Lunch dan Dinner yang selalu Fresh on The Market, juga cofee break yang sediakan. Sehingga mereka tidak perlu cari makan lagi diluar selama berada di hotel.

"Kami sudah berdiskusi dengan panitia acara. Untuk makanan yang kami sediakan selalu fresh, jadi setiap pagi bahan bahan makanan keperluan kami datang. Langsung kami olah terutama untuk salad, itu Fresh on The Market" katanya.

Seperti yang diketahui, untuk menjaga kesehatan yang prima, para atlet dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang sehat juga bergizi tinggi, untuk itu Next Hotel Yogya menyesuaikan semuanya kebutuhannya, dari mulai daging, ikan, dan buah-buahan yang akan disediakan. "Dan bahan makanan lain seperti daging, ikan bahkan pastry semua terjadwal dan dibuat sesuai dengan standar kesehatan. Terutama karena ini kunjungan para atlet jadi kami perhatikan betul-betul makanan dan minuman yang mereka minta", tambahnya. Selain menu yang disesuaikan, pihak Next Hotel Yogya juga menyediakan kamar yang sudah di treatment dengan desinfektan dan juga diberikan shiled, 3 hari sebelum para tamu datang. Mengingat Next Hotel Yogya yang terbilang sebagai hotel baru. Sehingga seluruh isi kamar seperti kasur, sprei dan bantal memiliki kualitas yang masih sangat baik.