INGGRIS merupakan salah satu negara di kawasan Eropa. Negara ini berbagi berbatasan dengan Wales di barat, dan Skotlandia di bagian utaranya.

Berbicara tentang Inggris, sebagian orang mungkin cukup sering mengaitkannya dengan istilah Inggris Raya(UK), Kepulauan Inggris atau British Isles, hingga Britania Raya(Great Britain).

Tak jarang, mereka juga menganggap keempatnya sama. Adapun anggapan tersebut sebenarnya kurang tepat. Karena baik Inggris, Inggris Raya, British Isles maupun Britania Raya memiliki perbedaan makna dan definisinya. Berikut ulasannya:

Inggris Raya (UK)

Dikutip dari laman Historic UK, Inggris Raya atau biasa dikenal dengan United Kingdom (UK) memiliki nama lengkap United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Inggris Raya (UK) merupakan negara berdaulat yang wilayahnya terdiri dari empat negara konstituen, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, serta Irlandia Utara.

Kemudian, untuk ibu kota Inggris Raya (UK) sendiri adalah London, salah satu kota yang berada di Inggris.

Britania Raya (Great Britain)

Berbeda dengan Inggris Raya (UK), Britania Raya bukanlah sebuah negara. Lebih tepatnya mungkin bisa disebut sebagai sebuah daratan besar.

Dikutip dari Historic UK, Britania Raya menjadi daratan terbesar di Kepulauan Inggris dan menjangkau beberapa negara seperti Inggris, Skotlandia, hingga Wales.

Nama Britain sendiri berasal dari kata Romawi ‘Britannia’. Dalam hal ini, ada dua argumen yang berkaitan dengan penyematan kata ‘Great’ di bagian nama depannya.

Pendapat pertama menyebut bahwa kata tersebut digunakan untuk membedakannya dengan Inggris yang terlihat serupa.

Sedangkan pendapat kedua menyebut hal tersebut karena Raja James 1 yang ingin memperjelas statusnya sebagai penguasa. Sehingga disebut Raja Great Britain.

The British Isles

Berikutnya ada The British Isles atau Kepulauan Inggris. Dikutip dari Historic UK, nama tersebut disematkan kepada sekelompok pulau yang berada di sudut barat laut daratan Eropa. Diantaranya adalah Britania Raya, Irlandia, The Isle of Man, The Isles of Scilly, serta lebih dari 6.000 pulau kecil lainnya.

Inggris

Terakhir, adalah Inggris. Sama halnya seperti Wales atau Skotlandia, Inggris menjadi negara konstituen dari United Kingdom atau Inggris Raya.

Dibandingkan dengan wilayah lain, Inggris menjadi bagian yang terbesar secara daratan maupun jumlah populasinya.

Selain itu, salah satu kota di Inggris, yaitu London juga menjadi ibu kota Inggris Raya (UK).

Singkatnya, Inggris Raya atau United Kingdom adalah negara berdaulat yang wilayahnya terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara.

Kemudian, Britania Raya merupakan daratan besar di Kepulauan Inggris yang wilayahnya mencakup Inggris, Wales, hingga Skotlandia.

Sedangkan Inggris sendiri adalah salah satu bagian atau negara konstituen dari Inggris Raya atau United Kingdom. (nia)