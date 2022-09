HARGA bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia naik mulai awal September 2022. Hal ini membuat sebagian masyarakat menuai protes, serta menimbulkan pro dan kontra. Bahkan terjadi demo besar-besaran di sejumlah daerah.

Tak hanya itu saja, naiknya harga BBM juga dikhawatirkan akan berpengaruh dan berdampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Ia menyarankan, agar pelaku parekraf tetap fokus pada pengelolaan biaya belanja. Hal ini guna memitigasi peningkatan kebutuhan hidup, akibat inflasi yang juga ikut naik.

"Intinya, kita berhemat," ujarnya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno" (WBS) di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta beberapa waktu lalu.

Lalu adakah negara lain yang harga BBMnya jauh lebih tinggi per liternya daripada Indonesia? Berikut 10 di antaranya, seperti dikutip dari laman Global Petrol Prices.

1. Hong Kong

Harga BBM RON 95: Rp44,370

Harga Solar: Rp41,164

2. Zimbabwe

Harga BBM RON 95: Rp37,517

Harga Solar: Rp41,458

3. Islandia

Harga BBM RON 95: Rp34,074

Harga Solar: Rp34,030

4. Republik Afrika Tengah Harga BBM RON 95: Rp33,972 Harga Solar: Rp20,043 5. Norwegia Harga BBM RON 95: Rp33,016 Harga Solar: Rp34,970 6. Swiss Harga BBM RON 95: Rp32,530 Harga Solar: Rp35,912 7. Barbados Harga BBM RON 95: Rp32,371 Harga Solar: Rp28,389 8. Finlandia Harga BBM RON 95: Rp31,401 Harga Solar: Rp 31,461 9. Denmark Harga BBM RON 95: Rp31,144 Harga Solar: Rp32,745 10. Yunani Harga BBM: Rp30,538 Harga Solar: Rp28,886