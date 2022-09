KELUARGA kerajaan Inggris ternyata memiliki beberapa tempat wisata favorit di beberapa negara. Sama seperti wisatawan pada umumnya, mereka juga kerap menghabiskan liburan di tempat wisata favorit mereka.

Bahkan, keluarga kerajaan Inggris pernah liburan ke beberapa negara yang mungkin nggak begitu populer di kalangan wisatawan. Mereka terlihat pernah mengunjungi beberapa spot wisata mulai dari pantai, pulau, taman nasional, hingga pengunungan.

Nah, agar Anda lebih mengenal kebiasaan liburan keluarga ala Kerajaan Inggris, berikut beberapa tempat wisata favorit Kerajaan Inggris dilansir dari laman Town & Country:

1. Mustique, Saint Vincent

Adik dari Ratu Elizabeth II, Putri Margaret terlihat pernah menghabiskan sebagian besar waktunya di pulau Mustique, Karibia. Bahkan, dia memiliki sebuah rumah di pulau pribadi yang disebut Les Jolies Eaux yang kini telah disewakan untuk umum.

Kate Middleton dan Pangeran William juga pernah terlihat menghabiskan waktu mereka di Mustique. Mereka dan anak-anaknya terakhir bepergian ke sana pada tahun 2019.

2.Botswana

Pasangan Meghan dan Harry pernah melakukan perjalanan ke Botswana untuk kencan ketiga mereka. Mereka dikabarkan menginap di Meno a Kwena, dekat Pans National Park, Makgadikgadi.

“Kami berkemah bersama di bawah bintang-bintang," kenang Harry dalam sebuah wawancara terkait pertunangan mereka dulu.

3.Mallorca, Spanyol

Pangeran Charles dan Putri Diana pernah membawa putra mereka, William dan Harry ke Mallorca pada tahun 1987, di mana mereka tinggal bersama keluarga kerajaan Spanyol.

Diana yang sangat menyukai liburan mereka pada saat itu kemudian kembali ke Mallorca pada tahun berikutnya.

BACA JUGA:Mengenal Istana St James, Tempat Peresmian Charles III Jadi Raja Inggris Gantikan Ratu Elizabeth II

4.Nevis, Karibia

Putri Diana pernah pergi ke Nevis, Kepulauan Leeward di Karibia untuk menyendiri dan bersenang-senang di laut bersama putra-putranya pada tahun 1993.

Mereka tinggal di Montpelier Plantation Estate, sebuah hotel dengan nuansa santai yang chic, salah satu suasana penginapan yang mungkin dicari Lady Diana setelah berpisah dari pangeran Charles.

5.Norfolk, Inggris

Lokasi liburan favorit keluarga kerajaan Inggris adalah di Sandringham Estate mereka di Norfolk. Para bangsawan biasanya menghabiskan Natal dan Tahun Baru di Sandringham, tetapi Anda dapat mengunjungi Norfolk sepanjang tahun.

6.The Bahamas

Ketika Duke dan Duchess of Cambridge melakukan tur kerajaan Karibia, mereka tinggal di Cove di Atlantis Paradise Island selama perjalanan di Bahama. Mereka bahkan saat itu berharap agar bisa kembali berkunjung kesana dengan membawa anak-anak.

Mereka bukanlah bangsawan Inggris pertama yang berlibur di sana. Putri Margaret dan suaminya saat itu, Earl of Snowdon juga pernah menghabiskan liburan di Bahama pada tahun 1967.

7.Corfu, Yunani

Pangeran Charles dan Camilla pernah terlihat menghabiskan liburan musim panas mereka di Corfu, Yunani selama bertahun-tahun. Pulau ini memiliki beberapa sejarah kerajaan. Disanalah Pangeran Philip lahir pada tahun 1921.

Baru-baru ini, selama musim panas 2022, Pangeran Edward dan keluarganya juga menghabiskan liburan mereka selama dua minggu di pulau itu. Hal ini membuktikan Corfu memiliki daya tarik yang abadi, bahkan untuk generasi baru keluarga kerajaan.

8. Klosters, Swiss

Pangeran Charles dan Lady Diana suka bermain ski di Klosters di Pegunungan Alpen Swiss. Mereka bahkan memiliki dua lift kursi yang dinamai menurut namanya. Meski begitu, Camila, tidak seperti Diana. Dia tidak suka bermain ski.

Klosters menjadi spot terkenal di mana dunia pertama kali mengetahui bahwa Pangeran William berkencan dengan Kate Middleton, ketika keduanya difoto bermain ski bersama pada tahun 2004.

.

9. Isles of Scilly, Inggris

Kepulauan Scilly adalah sebuah kepulauan di lepas pantai Cornwall di mana keluarga kerajaan telah mengunjungi tempat ini berkali-kali. Pangeran William pertama kali mengunjungi kepulauan ini ketika dia masih muda, bersama orang tua dan saudara laki-lakinya.

Kepulauan ini adalah satu-satunya pulau tropis di Inggris. Menurut situs pariwisata mereka, pulau-pulau itu luar biasa indah, tidak ramai, dan belum terjamah. Kedengarannya seperti tempat liburan yang sempurna.

10. The Scottish Highlands, Skotlandia

Last but not least, tempat liburan musim panas favorit keluarga kerajaan Inggris adalah di Dataran Tinggi Skotlandia di Kastil Balmoral.

Ratu Elizabeth telah menghabiskan setiap bulan Agustus di sana, dengan berbagai anggota keluarganya datang untuk menghabiskan sebagian bulan bersamanya.

"Saya pikir Nenek adalah yang paling bahagia di sana. Saya pikir dia sangat, sangat mencintai Dataran Tinggi," kata cucunya Putri Eugenie dalam film dokumenter Our Queen At Ninety.

“Jalan-jalan, piknik, banyak anjing, dan orang-orang datang dan pergi setiap saat. Ini adalah tempat yang menyenangkan bagi Nenek dan Kakek, bagi kami untuk datang dan melihdan melihat mereka di sana, di mana Anda hanya punya kamar. Untuk sekedar bernafas dan berlari,” tegasnya