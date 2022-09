MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar berdampak serius terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal ini karena sektor parekraf dipenuhi mobilitas manusia dan identik dengan penggunaan energi, baik bagi para pelaku maupun wisatawan.

"Kita sangat prihatin bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (12/9/2022).

Akibat naiknya harga BBM, maka tarif jasa angkutan dan barang ikut naik. Begitu juga dengan industri pariwisata terpaksa harus menaikkan harga.

Kemenparekraf akan berupaya mencari solusi agar dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor parekraf tidak terus berlarut. Hal ini terlebih dulu dilakukan evaluasi.

Di sisi lain, Sandiaga mengklaim dalam beberapa bulan terakhir adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Indonesia terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

"Pariwisata menjadi kebutuhan utama. Katanya perlu untuk healing, katanya harus benerin feeling, katanya sesekali perlu refreshing, tapi enggak boleh bikin kantong kering, apalagi bikin kepala pening,"tuturnya.

(sal)