MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi ikut berdampak pada industri perhotelan. Tingkat hunian atau okupansi hotel turun.

"Hari ini saya sampaikan, hotel bintang yang jadi referensi segmen dan preferensi segmen menengah ke atas juga memiliki risiko terimbas. Walaupun lebih rendah dibanding dengan hotel-hotel yang ada di strata menengah dan menengah ke bawah," katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (12/9/2022).

Okupansi hotel non bintang dan akomodasi lainnya diprediksi mengalami penurunan hingga 5 persen akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penurunannya mayoritas akibat ada penundaan maupun pembatalan sewa kamar hotel. Karena harga BBM mahal dan tarif angkutan naik, tak sedikit wisatawan yang menangguhkan keberangkatan, sehingga sewa hotel pun anjlok.

Sementara bagi hotel berbintang, mereka masih tertolong karena tidak hanya bergantung pada sewa hotel saja, tapi juga menyediakan paket paket meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Sementara itu adanya kenaikan harga BBM membuat para wisatawan semakin tertekan pengeluaran berwisatanya. Di mana hal itu berpengaruh pula dengan kenaikan harga di sektor pariwisata.

"Kira-kira jumlahnya sekitar 10 persen," pungkasnya.

