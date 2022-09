MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menerima tim robotik dari Madrasah TechnoNatura,

R2045 Indonesia Robotic Team yang akan berkompetisi di ajang First Global Challenge 2022 di Jenewa, Swiss.

Tim terdiri dari Riza Wahono (Lead Coach R2045), Fatih (Captain R2045), Ghazy (Spokesperson R2045) dan Hanin (Team Carbon Counter Measure R2045) tersebut dijamu Sandiaga di Gedung Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:Sandiaga : Kenaikan Harga BBM Berdampak Signifikan Terhadap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sandiaga berharap tim robotik R2045 tersebut bisa membanggakan Indonesia dengan menjuarai First Global Challenge (FGC) 2022 yang berlangsung, pada 13-16 Oktober 2022.

"Kita patut mengapresiasi prestasi, dan memberikan dukungan sebesar-besarnya untuk mereka berkompetisi First Global Challenge (FGC) 2022 di Jenewa, Swiss," kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (12/9/2022)

"Kita berharap mereka dapat menjadi juara dalam kompetisi bergengsi ini," tambahnya.

Lebih lanjut, kata Sandiaga, Tim R2045 ternyata sudah sejak dulu telah melakukan adaptasi, inovasi dan kolaborasi dalam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Khususnya dalam menciptakan robot, di mana membuat bangga Indonesia.

"Kita berharap suatu saat inovasi yang mereka buat dapat dikembangkan dan mungkin saja berguna untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan," terangnya.

Sandiaga juga meminta, agar para peserta yang terlibat untuk menjadi agen promosi pariwisata Indonesia dengan menggaungkan Wonderful Indonesia. Hal itu guna lebih banyak wisatawan mancanegara yang nantinya akan berkunjung ke Indonesia.

Sementara itu, Lead Coach R2045 Riza Wahono menambahkan, tujuan dari partisipasi dalam kompetisi ini adalah untuk mempersiapkan anak muda Indonesia menjadi leader sains dan teknologi di tahun 2045.

"Karena melalui robotic memberikan peluang untuk anak-anak muda menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru yang kreatif," ujarnya.

Menariknya lagi nama robot ciptaan anak bangsa ini adalah Drybotnya Geomatika, diambil dari nama Dryobalanops Aromatica yang tak lain jeni pohon kapur. "Pohon kapur kan sudah langka, jadi kita mau menghidupkan nama tersebut," katanya. FGC merupakan sebuah kompetisi olimpiade robot terbesar di dunia. Event ini bertujuan, untuk membangun pemuda global masa depan. Tujuan lainnya yaitu memperkenalkan masalah atau tantangan dunia ke generasi muda, seperti energi, akses air bersih, polusi, dan lainnya. Setiap tim akan membangun sebuah robot yang dapat menjawab tantangan lomba sesuai tema yang ditentukan. Tim Robot Indonesia R2045 akan berkompetisi pada sebuah game dengan tema carbon capture. Ini merupakan simulasi tantangan dunia dalam proses pembersihan CO2 akibat carbon foot print. Tim Robot Indonesia R2045 akan mengirimkan 30 anggota terbaiknya untuk berkompetisi dalam ajang tersebut. Ini merupakan kali kelima, Tim Robot Indonesia R2045 berpartisipasi di ajang FGC. Dalam kompetisi kali ini, mereka akan membawa robot hasil karyanya bernama Dryo-Matika.