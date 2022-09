ADA 16 tempat wisata populer di Palembang dan wilayah sekitarnya yang menarik dikunjungi dan sering jadi rujukan bagi wisatawan. Objek wisata tersebut menyajikan daya tarik tersendiri dan beberapa di antaranya menjadi ikon pariwisata Ibu Kota Sumatera Selatan.

Salah satunya Jembatan Ampera yang membentang di atas Sungai Musi. Tak hanya jembatan itu saja, di Bumi Sriwijaya ini juga dikenal memiliki banyak wisata yang populer.

Berikut 16 tempat wisata di Palembang yang populer, cocok dikunjungi untuk sekadar refreshing bahkan healing :

1. Hutan Punti Kayu

Hutan Punti Kayu termasuk salah satu wisata populer di Palembang yang memiliki banyak wahana. Mulai dari waterboom, mini zoo, hingga replika keajaiban dunia dari berbagai negara yang fantastis.

Tentu saja banyak spot foto andalan yang tentu saja instagramable. Lokasinya di Jalan H Burlian, Srijaya, Alang-alang Lebar, Palembang.

2. Goa Putri

Goa Putri di Pandang Bindu, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu terkenal dengan legenda Putri Dayang Merindu. Di dalam gua, pengunjung bisa melihat indahnya stalakmit dan stalaktit yang tersebar di sepanjang gua.

Semakin masuk ke dalam, dapat melihat kolam yang sumbernya mengalir dari Sungai Semuhun. Sementara luas kolam lumayan lebar hingga mencapai 20×160 Meter.

3. Pulau Kemaro

Pulau Kemaro termasuk salah satu pulau yang wajib dikunjungi saat datang ke Palembang. Pulau ini memiliki 5 wisata yang bisa dikunjungi, seperti Pohon Cinta, Pagoda Menara 9, Klenteng Hok Tjing Rio, Tan Abun and Siti Fatimah Grave, dan Festival Cap Go meh.

Untuk menuju Pulau Kemaro, kamu bisa pergi ke arah Jembatan Ampera. Letak dermaganya ada di dekat sana, dan hanya membutuhkan waktu 30-40 menit saja.

4. Taman Celosia Spring Hill

Ingin menikmati suasana padang bunga yang indah? Bertandang saja ke Taman Celosia Spring Hill. Sebab, di sana terdapat hamparan bunga yang didominasi warna kuning yang cerah dan merah menyala.

Taman bunga yang terletak di Jalan Letjen TNI Dr. H Ibnu Sutowo, Talang, Alang-alang Lebar, Palembang ini menyuguhkan spot foto instagramable. Terdapat pula replika kincir angin Belanda, Tugu Monas, sampai ornamen-ornamen menarik lainnya.

5. Air Terjun Lematang Indah

Dekat Kota Palembang ada banyak air terjun yang indah dan memukau. Salah satunya adalah Lematang Indah yang masih di wilayah Gunung Dempo.

Air terjun ini memiliki tinggi 40 Meter dengan pancur 20 Meter. Lokasinya di Prahu Dipo, Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumsel.

6. The Amazing Waterpark Citra Grand

The Amazing Waterpark Citra Grand adalah salah satu wahana permainan air lengkap. Tempat wisata Palembang ini sangat luas, yakni memiliki luas lebih dari 3,5 hektar.

Wahana yang ada sangat banyak, mulai dari River Nille, Velocity, The Raft, Zimba and Cora, Pool, Zimba Zone, The Falls, The Cyclone, dan banyak lagi. Demikian pula dengan fasilitasnya, seperti parkir sampai area istirahat. Lokasinya ada di kompleks Citra Grand Jalan Bypass Alang-alang Lebar, Talang.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

7. Kebun Teh Dempo Tak di Pulau Jawa, Sumsel juga ada kebun teh yang bernama Kebun Teh Dempo di Kota Pagar Alam. Berada di kawasan gunung Dempo, kebun ini memiliki luas kurang lebih 1523 hektar dengan produksi maksimal mencapai 15 ribu ton. Teh hasil produksi kebun ini takl hanya teh oolong saja, tapi ada CTC sampai green tea juga. 8. Kampung Wisata Air Munawar Di Palembang terdapat satu kampung yang mayoritas penduduknya adalah etnis Arab. Ya, nama kampung itu Kampung Wisata Air Munawar. Di kampung ini terdapat bangunan klasik jaman dulu khas Turki dengan marmer khas. Lokasinya ada di dekat Sungai Musi, tepatnya di Jalan Ah Haddad Nomor 13, 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang. 9. Palembang Bird Park Palembang Bird Park terkenal dengan koleksi burungnya. Lokasinya yang masih berada di lingkungan Ogan Indah Mall membuat Bird Park mudah diakses sebagai pengisi waktu libur. Ukuran Bird Park ini lumayan luas sekitar 1 hektar, dengan koleksi seperti Kakatua, Parkit, Jalak, hingga hewan-hewan lain seperti Zebra dan Rusa. Lokasinya berada di Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring, Palembang (masih di sekitar OPI Mall). 10. Taman Kambang Iwak Taman Kambang Iwak adalah taman yang dibangun pada masa Belanda ini bukanang tak sekedar tempat liburan tapi juga olahraga. Di sekitaran danau yang ada di tengah taman, terdapat jogging track yang lumayan panjang dan lebar. Taman Kambang Iwak atau Ki Park ini berlokasi di jalan Tasik, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, dekat dengan Taman Palembang Emas Darussalam. 11. Jembatan Ampera Jembatan Ampera adalah ikonik kota Palembang yang membentang gagah di atas Sungai Musi. Terdapat berbagai fakta menarik mengenai jembatan yang ada sejak 1962 tersebut. Dulu namanya adalah “Jembatan Soekarno” sebagai bukti penghormatan akan jasa Presiden Soekarno. Namun, dia menyarankan nama lain yaitu Ampera alias Amanat Penderitaan Rakyat. 12. Arung Jeram Sungai Manna Arung Jeram Sungai Manna panjang trek kurang lebih 15 Km dari hulu hingga finish. Terdapat beberapa titik di induk sungai ataupun anak sungai yang bisa dijadikan garis start. Masing-masing jalur memiliki level kesulitan berbeda ada yang berarus biasa sampai sangat deras. Lokasinya di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat atau sekitar 300 Km dari pusat Kota Palembang. 13. Kampung Kapitan Kampung Kapitan adalah kampung yang memiliki penduduk mayoritas etnis Tionghoa di Palembang sejak 1664. Di sana terdapat bangunan-bangunan tua, seperti klenteng-klenteng, hingga peninggalan lain. Di sana pengunjung akan menemukan bangunan dengan gaya arsitektur barat hingga rumah bergaya masyarakat Palembang dari jaman dahulu. Lokasinya berada di Jalan Munawar Al Haddad Nomor 13, 13 Ulu, Palembang. 14. Museum Tekstil Tak hanya museum arkeolog, di Palembang juga ada museum tekstil yang menunjukkan sejarah tekstil di Indonesia terutama Palembang. Di Museum ini dibangun pada 1883 pada masa kejayaan pusat kerajinan kain Sumatera Selatan. Lokasinya berada di pusat kota Palembang tepatnya Jalan Merdeka Nomor 9, Bukit Kecil, Palembang. Dari Jembatan Ampera, kurang lebih hanya sekitar 2 Km dari sana. 15. Waterboom OPI Jakabaring Waterboom Ogan Permata Indah atau OPI menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Palembang. Terdapat beragam water slide seperti Crazy Cone, Speed Slide, Bloom Blazer, sampai Dolphin Pool. Tak hanya kolam renang, terdapat pula danau buatan yang memiliki air jernih. Danau itu dulunya digunakan untuk kegiatan PON 2004. Lokasinya di Jalan Gubernur H Bastari, Banyuasin, Sumatera Selatan. 16. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Tempat wisata di Palembang yang bagus ini memang sebagai museum arkeologi yang menyimpan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pada area museum pengunjung bisa menemukan berbagai spot cantik yang pas untuk mengambil foto instagramable. Lokasinya dekat dengan Dermaga Tangga Buntung dan Jembatan Musi. Yakni, di Jalan Syakyakirti, Karang Anyar, Gandus, Palembang.