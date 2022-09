BUPATI Klungkung, I Nyoman Suwirta mengajak sejumlah jurnalis media asing yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Timur Tengah untuk mempromosikan kain songket, salah satu tenun khas kebudayaan masyarakat adat di Klungkung.

Ia menyatakan, Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah cikal bakal lahirnya kebudayaan Bali dan kain tenun Songket merupakan salah satu karya adiwastra khas Bali yang berasal dari daerah itu.

Dalam sejarah masyarakat Bali, saat masih membentuk kerajaan-kerajaan, Kerajaan Klungkung pernah menjadi penguasa tunggal di Bali sebagai penerus Kerajaan Gelgel di mana rajanya diakui sebagai yang tertinggi di antara raja-raja di Bali dan memakai gelar Dewa Agung.

Adapun Kerajaan Klungkung didirikan oleh Dewa Agung Jambe pada 1668 di bagian tenggara Pulau Bali, atau tepatnya berada di Kabupaten Klungkung saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Bali dengan panorama alam seperti Nusa Penida.

Sebanyak sepuluh orang jurnalis media asing, diundang oleh Bupati Klungkung Nyoman Suwirta atas kerja sama dengan Bulgari Resort Bali dan Puri Agung Saraswati Klungkung untuk menyaksikan secara langsung proses pembuatan kain Songket di Puri Agung Saraswati, Klungkung.

Adapun jurnalis dan media yang datang yakni Chadner Tan Navarro, Writer of AFAR, Architectural Digest, Conde Nast Traveller and Travel & Leisure US, Felicity Jane Carter, Writer of Forbes and Country & Town House UK, Stephanie Marie Brown, Writer of Tempus UK, Lauren O’Neill, PR of Modus BCPM (UK Agency) dan Francesca Stancanelli, Bulgari Hotels & Resort Global Communications.

Selain itu, Constance Van Heule, PR of Bulgari Resort Dubai, Ali Khadra, Editor-in-Chief of Sorbet and Canvas, Adnan Alkateb, Founder and Editor-in-Chief of HIA Magazine, Zoya Sakr, Co-Founder and Editor-inChief of Gheir.com, Naw3em.com and Ra2ed.com, serta Josette Awwad, Co-Founder and Editor-inChief of Azyaamode.

Bupati Suwirta juga menyambut baik kedatangan para jurnalis dari berbagai media tersebut dengan harapan agar dapat mempromosikan dan memperkenalkan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Bali kepada dunia internasional. "Selain memiliki cikal bakal kebudayaan Bali dan sebagai pusat kerajaan di Bali, Kabupaten Klungkung juga memiliki wisata pantai yang indah untuk dikunjungi yakni di Nusa Penida," ujarnya. Dirinya berharap kedatangan para wartawan dari berbagai media ini bisa memperluas informasi tentang wisata yang ada di Kabupaten Klungkung sampai ke dunia internasional, sehingga dengan demikian berpengaruh terhadap kunjungan wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Klungkung.