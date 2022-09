TAMAN hiburan Ghibli Park Jepang segera dibuka pada 1 November 2022 dengan menampilkan berbagai wahana dan hiburan unik yang akan memuaskan para penggemar film-film animasi legendaris Studio Ghibli.

Melansir Kyodo, detail area utama Ghibli Park yang menampilkan karakter tercinta dari film animasi klasik Studio Ghibli 'My Neighbor Totoro' (1988).

'Ghibli's Grand Warehouse' yang hadir secara indoor, akan memamerkan pameran yang berkaitan dengan film tersebut, termasuk tokoh Totoro yang begitu menggemaskan dan ikonik.

Penggemar juga akan disuguhi rekreasi dunia Totoro, yang menampilkan ruang bermain anak-anak dengan Totoro yang sedang tidur dan 'Cat Bus', karakter ikonik lainnya di 'My Neighbor Totoro'.

Pengunjung juga dapat duduk di sebelah karakter No Face (Kaonashi) di kereta yang berjalan di laut dalam film pemenang Oscar 2001, 'Spirited Away'.

Selain itu, pengunjung juga bisa makan makanan ringan yang muncul di film atau membeli produk asli di toko oleh-oleh. Tak hanya itu, mereka juga dapat melihat adegan yang dibuat ulang dari 'Castle in the Sky' (1986).

Cinema Orion, yang dapat menampung sekitar 170 orang, akan menayangkan 10 film animasi pendek yang hanya ditayangkan di Museum Ghibli di Mitaka, Tokyo.

"Ada cukup banyak wahana di Ghibli's Grand Warehouse untuk dinikmati orang selama dua atau tiga jam. Saya ingin semua orang segera melihatnya," kata Gubernur Aichi Hideaki Omura dalam konferensi pers.

Taman ini juga akan dibuka pada bulan November, termasuk dua area lain di taman yang mencakup 'Hutan Dondoko' yang didasari dari film 'My Neighbor Totoro', dan 'Hill of Youth' dengan toko barang antik yang diambil dari film 'Whisper of the Heart' (1995).