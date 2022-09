BANDARA Sultan Thaha, Jambi kembali meraih penghargaan sebagai bandara terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk ketiga kalinya pada ajang Airport Service Quality Awards 2021, yang digelar Airport Council International (ACI).

Executive General Manager (EGM) Bandara Sultan Thaha, Jambi, Siswanto mengatakan, penghargaan diraih berdasarkan penilaian penumpang pesawat.

"Bandara Sultan Thaha di Jambi yang dikelola PT Angkasa Pura II meraih penghargaan Best Airport by Size and Region 2021 (di bawah dua juta penumpang per tahun)," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Penghargaan yang diberikan itu melengkapi gelar serupa yang telah diraih Bandara Sultan Thaha pada 2018 dan 2020.

BACA JUGA:Â Bandara Sultan Thaha Jambi Wajibkan Penumpang Unduh Aplikasi Pedulilindungi

Dijelaskannya, keberhasilan Bandara Sultan Thaha menyabet tiga gelar sebagai yang terbaik di Asia Pasifik tidak lepas dari terminal baru yang mulai dioperasikan sejak 27 Desember 2015.

Terminal baru ini memiliki luas sekitar 12 ribu meter persegi yang dapat menampung hingga 1,6 juta penumpang per tahun.

"Sejalan dengan terminal baru ini, standar pelayanan dan operasional bandara pun meningkat," katanya menjelaskan.

Dengan desain yang modern, berkelas dan tetap mengutamakan kearifan lokal, terminal baru membuat Bandara Sultan Thaha menjadi ikon Kota Jambi dan kebanggaan masyarakat.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Sejalan dengan adanya terminal baru, kata dia, Bandara Sultan Thaha dilengkapi sejumlah fasilitas guna membuat nyaman pelancong dalam melakukan penerbangan di bandara, antara lain fixed bridge untuk layanan garbarata sehingga mempermudah penumpang naik maupun turun pesawat, mesin self check in, area komersial, boarding lounge yang nyaman, VIP lounge, dan beragam fasilitas lainnya. Adapun pada ajang ASQ Awards, Bandara Sultan Thaha juga berhasil meraih penghargaan Best Hygiene Measures by Region 2021. Penghargaan tersebut diberikan ACI kepada setiap bandara yang memiliki prosedur dan layanan baru di tengah pandemi Covid-19 sesuai keinginan traveler guna memenuhi kebutuhan mereka, dan untuk memastikan lingkungan bandara tetap bersih dan aman di tengah pandemi.