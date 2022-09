MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Sukabumi, Jawa Barat ikut mendukung pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Sandiaga mengatakan, bahwa pengembangan sektor pariwisata di Sukabumi dinilai akan berhasil baik, apabila didukung oleh para pelaku ekraf dan pelaku UMKM di dalamnya. Hal itu dikarenakan, pariwisata dan ekonomi kreatif itu berjalan beriringan.

"Jadi tidak hanya infrastruktur yang dibangun, seperti jalan tol dan lainnya. Kualitas dan kompetensi pelaku UMKM juga harus ditingkatkan agar lebih berdaya saing," ujarnya dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada tiga subsektor ekonomi kreatif yang paling banyak berkontribusi pada PDB ekonomi kreatif yakni kuliner sebanyak 41,47 persen, fesyen sebesar 17,68 persen, dan kriya sebesar 14,99 persen.

Ia menambahkan, peluang UMKM dalam menunjang sektor pariwisata sangat besar. Maka peluang usaha pun harus beriringan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang.

"Terbukti sekitar 60 persen lebih dari konten kreatif berperan penting pada peningkatan dan penghasilan penjualan dari produk parekraf. Content is King, Packaging is Queen. Together it creates Kingdom," tetangganya.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menyebut, pembangunan infrastruktur Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dapat membawa potensi ekonomi baru di wilayah Bogor dan Sukabumi. Tol ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan antara Kota Jakarta hingga Sukabumi. Tak hanya itu saja, Tol Bocimi juga membawa potensi pengembangan pariwisata di Sukabumi atau wilayah selatan Jawa Barat. Terdapat sejumlah objek wisata terkenal di Sukabumi seperti Geopark Ciletuh hingga Pantai Palabuhan Ratu.

Dirinya pun mengajak semua pihak, untuk menggarap potensi besar yang telah didukung infrastruktur tersebut. Terlebih di tengah isu krisis global yang menyebabkan sejumlah negara ikut terpuruk, khususnya pascapandemi.

"Dengan upaya bersama, melalui sektor parekraf, tahun 2022 kami menargetkan penciptaan 1,1 juta lapangan kerja dan menyongsong target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Ini menjadi PR kita bersama, tidak bisa sendiri-sendiri," kata Sandi memungkasi.