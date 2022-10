PEMERINTAH Indonesia akan memungut cukai dari produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai 2023, sekaligus menargetkan penerimaan negara dari cukai Rp245,4 triliun tahun depan. Kebijakan yang baru dibuat pemerintah Indonesia ini sayogianya sudah dijalankan di beberapa negara.

Sedikitnya ada lima negara di dunia yang memungut pajak dari minuman berpemanis. Apa saja?

1. Meksiko

Pemerintah Meksiko menerapkan cukai atau pajak pada minuman berpemanis sejak Januari 2014, salah satunya untuk mengurangi minat masyarakat membelinya, karena minuman berpemanis kurang baik untuk kesehatan.

Ketentuan tersebut diberlakukan dengan dihargai 11 peso per liternya, yakni untuk minuman berpemanis. Maka hal itu meningkat sekitar 11 persen minuman ringan dan sedikit naik untuk minuman berpemanis.

2. Portugal

Portugal menerapkan pajak untuk minuman kemasan berpemanis sebesar 0,8 euro per liter dan 0,16 euro per liternya. Sehingga meningkatkan harga minuman tersebut.

Minuman yang dikenakan pajak di Portuga ini, rata-rata memiliki kandungan gula sebanyak 80 gram per liternya. Akibatnya terjadi penurunan penjualan minuman berpenasi sebanyak 7 persen.

3. Afrika Selatan

Afrika Selatan menerapkan aturan yang sama, yaitu memberikan pajak lebih untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Negara ini menerapkan biaya cukai sebesar 10 persen, mereka menamakannya Health Promotion Levy.

Pajak yang dikenakan yaitu sebanyak 0,0021 ZAR per gram gula untuk minuman berpemanis dengan kandungan gula lebih dari 4 gram per 100 ml.

4. Inggris

Inggris juga menerapkan aturan yang sama, yaitu memberlakukan biaya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Mulai berlaku sejak April 2018, dengan nama Soft Drinks Levy.

Setiap minuman berpemanis atau mengandung gula lebih dari, maka 8 gram per 100 ml dikenakan cukai 0,24 euro per liternya. Kemudian, minuman yang mengandung gula 5-8 gram per ml dikenakan pajak 0,18 per liter.

5. Chile

Masyarakat Chile mulai mengurangi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Hal itu karena negara ini menerapkan pajak lebih pada jenis minuman tersebut, tepatnya pada 2014.

Kemudian biaya cukai meningkat dari 13 persen ke 18 persen hanya untuk minuman ringan dengan kadar gula 6,25 gram per 100 ml. Lalu, wajib pajak untuk minuman ringan dengan gula kurang dari batas tersebut berkurang dari 13 persen ke 10 persen.