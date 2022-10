WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pernikahan atau wedding destination terbaik di dunia. Banyak calon pasangan pengantin dari berbagai negara memilih melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata.

"Pulau Dewata memang sudah terkenal dengan keindahan alam yang memukau dan mampu memberikan sisi romantisme yang akan menciptakan momen dan pengalaman terindah sekali dalam seumur hidup," kata Angela Tanoe dalam jamuan makan malam Opening Destination Wedding Planner (DWP) Congress 2022 di Bali Beach Glamping, Selasa 27 September 2022 malam.

Bali telah memiliki infrastruktur pernikahan yang lengkap mulai dari aksesibilitas, akomodasi, hingga amenitas.

Beragam venue pernikahan di Bali siap menyambut para calon pengantin, mulai dari pernikahan di dalam ruangan hingga pernikahan di luar ruangan dengan pemandangan birunya laut serta deburan ombak yang menjadi favorit banyak orang.

Selain itu, ditambah pula Bali juga memiliki banyak vendor pernikahan yang sangat profesional.

"Saya baru saja membaca penelitian mengenai industri pernikahan bahwa tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai 2,5 juta pernikahan. Karena selama pandemi COVID-19 kita tidak bisa mengadakan acara, namun banyak permintaan untuk bepergian, apalagi pernikahan sekarang ini kuantitasnya semakin kecil. Jadi saya yakin destination wedding will be the next big things," ujarnya.

Angela mengungkapkan, Kemenparekraf sendiri mendukung penuh kegiatan Destination Wedding Planner (DWP) Congress ke-8 yang berlangsung pada 27 hingga 29 September 2022 di Bali. Peserta yang hadir dalam DWP sebanyak 300 orang yang datang dari 70 negara. DWP Congress dikenal sebagai platform B2B (business to business) terbesar di dunia untuk mempertemukan mitra strategis. Dari mulai destination wedding planners, pelaku bisnis perhotelan, pelaku pariwisata dan mitra kreatif, serta wedding industry suppliers di dunia. "Dengan begitu diharapkan industri pernikahan mampu meningkat seiring dengan banyak upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah," pungkasnya.