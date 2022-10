MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno turut berbelasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Sabtu 1 Oktober 2022 malam.

Sandiaga juga mengaku turut prihatin atas kejadian yang mengakibatkan 125 orang korban tewas itu. Dia lantas berharap agar peristiwa tragis itu dapat diusut secara tuntas.

“Saya atas nama Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif sangat-sangat bersedih dan turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya pada korban dan keluarga korban,” ujar Sandiaga, di sela-sela jumpa pers The Weekly Brief with Sandi Uno (WBS), secara daring, Senin (3/10/2022).

“Kami harap peristiwa ini dapat diusut secara tuntas, sehingga tidak terulang lagi dalam event olahraga Tanah Air,” imbuhnya.

Terlebih, Sandiaga Uno kembali mengungkapkan, bahwa Kemenparekraf saat ini tengah menggencarkan program sport tourism, yakni pariwisata berbasis olahraga untuk mendongkrak potensi wisata di Indonesia.

Menurutnya, sport tourism di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan. Pihaknya juga ingin memainkan peran mempromosikan destinasi wisata, khususnya berbasis olahraga karena sangat berpotensi memajukan pariwisata nusantara.

“Seperti yang diketahui, salah satu pariwisata yang sedang kami kembangkan adalah Sport Tourism, atau pariwisata berbasis olahraga dan kita baru saja mulai meningkat, bukan hanya prestasi olahraganya, tapi juga bagaimana kita menargetkan olahraga sebagai daya tari hiburan dan potensi wisata,” paparnya.

Menurut data United Nations World Tourism Organization (UNWTO), wisata olahraga merupakan wisata yang meningkat secara signifikan. Sehingga ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan ketersediaan potensi pariwisata dan olahraga. Sandiaga melanjutkan, karena hal itulah yang mendorong pihaknya untuk terus memetakan sport tourism ini sebagai pasar yang sangat besar. Menurutnya, sudah menjadi tugas Kemenparekraf untuk memajukan pariwisata berbasis olahraga di Indonesia.