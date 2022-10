GLAMOUROUS camping alias glamping kini tengah digandrungi oleh para wisatawan. Tak heran, destinasi glamping kini banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia.

Salah satu destinasi glamping yang kembali populer dan kembali dibuka yakni destinasi wisata Glamping DeLoano di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

DeLoano merupakan salah satu tempat yang termasuk dalam kawasan Borobudur High Land, sehingga menjadi bagian dari Destinasi Super Prioritas Borobudur.

Destinasi satu ini tak hanya telah didatangi sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno ternyata sudah dua kali mengunjungi DeLoano.

(Foto: Instagram/@derapertiwi)

"Kita akhirnya harus menggunakan kekuatan kita, yaitu nature dan culture. Kita kuat sekali karena destinasi alam seperti Deloano ini saya sendiri pernah kesana dua kali. Sekali sama pak Luhut, sekali lagi sendiri," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, secara daring.

Ia mengungkapkan, destinasi DeLoano menawarkan sensasi camping yang cukup berbeda. Pasalnya, destinasi ini memiliki pemandangan alam bebas yang memanjakan mata, suasana asri dan udaranya yang sejuk.

“Itu ada sensasi tersendiri yang nggak kita temui dimanapun,” ungkapnya.

Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Indah Juanita, menjelaskan, DeLoano mengusung wisata alam milenial yang kerap mencari destinasi untuk melakukan healing dari hiruk pikuk ibu kota.

“Karena waktu itu di Jogja dan Jawa Tengah belum ngetop pak yang namanya glamping. Nah sekarang glamping itu pada waktu itu menjadi contoh menjadi tempat healing-healing gitu dimana-mana,” ujar Indah. Meski berada di ujung dunia, Indqh menyebut, DeLoano menjadi salah satu destinasi penyangga Candi Borobudur. Wisatawan bisa menikmati kamping di puncak bukit dengan menyuguhkan panorama alam yang indah. Mulai dari kebun teh, adventure offroad di perbukitan, hingga potensi seni budaya. “Lokasi dari Deloano ini ada di perbukitan Menoreh, di ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Lumayan dingin. Bersih sekali, dan di tengah-tengah hutan pinus. Jadi kalau kita kesana ya rasanya seperti di film Twilight ya,” ungkapnya. BACA JUGA: 7 Pilihan Glamping Harga Rp300 Ribuan di Indonesia BACA JUGA: Rekomendasi 13 Glamping di Bandung, Cocok untuk Healing DeLoano mempersiapkan 6 tenda berkapasitas 6 orang, 1 tenda VIP berkapasitas 4 orang, 1 buah musala, dan 1 meeting room berkapasitas 40-50 orang. Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada November 2019 lalu, tempat glamping ini juga pernah menjadi arena konser musik klasik musisi dan konduktor nasional Addie MS. Dia saat itu didapuk untuk memimpin orkestra bertajuk ‘Konser Musik Biru’ yang dimainkan oleh 45 Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta.