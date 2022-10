SEDIKITNYA ada 10 air terjun tertinggi di dunia dan pemandangannya sangat spektakuler. Air terjun memang salah satu destinasi wisata alam favorit wisatawan karena menawarkan keindahan dan ketenangan.

Beberapa negara memiliki air terjun yang dikategorikan sebagai tertinggi di dunia. Jika berkesempatan berkunjung ke sini, maka Anda jangan sampai melewatkan untuk mengabadikan setiap momennya.

Tapi sayangnya, keindahan air terjun di Indonesia belum termasuk sebagai yang tertinggi di dunia. Berikut ini 10 negara yang memiliki air tejun dan masuk dalam kategori tertinggi di dunia, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Utigard Falls Ramnefjellsfossen, Norwegia

Utigard Falls merupakan air terjun yang ada di Norwegia, ketinggiannya mencapai 818 meter. Lokasi tepatnya berada di daerah Sogn, Oq Fjordane, Stryn.

BACA JUGA:Misteri Air Terjun Kipuan Kebo di Batu Riti Bali, Wanita Haid Dilarang Masuk

Tak hanya air terjunnya saja yang jadi incaran, pemandangannya pun sangat menakjubkan. Di mana letak air terjun ini ada di antara perbukitan yang ditumbuhi oleh pepohonan rindang. Sungainya pun sangatlah jernih, lho.

Jika Anda pernah mendengar berita tentang bencana tanah longsor di pegunungan Ramon Fjellet, lokasinya tidak jauh dari air terjun Sedikit informasi, air terjun ini termasuk air terjun inti yang belum masuk ke dalam daftar penggunaan hidroelektrik di Norwegia.

Utigard Falls Ramnefjellsfossen, Norwegia (Wikipedia)

2. Mutarazi Falls, Zimbabwe

Tak semuanya wilayah Zimbabwe dikelilingi tanah tandus dan udara panas. Negara yang ada di Afrika Selatan ini, ternyata punya air terjun yang sangat menakjubkan. Mutarazi Falls namanya.

Air terjun Mtarazi terletak di Taman Nasional Nyanga, Zimbabwe. Terhubung dengan sungai Mutarazi, air terjun ini memiliki ketinggian 762 meter atau sama dengan 2.499 kaki.

BACA JUGA:30 Tempat Wisata di Bandar Lampung dan Sekitarnya, Pantai hingga Air Terjun

3. Pieman Falls, Australia

Selanjutnya adalah Pieman Falls terletak di Taman Nasional Alpine, Victoria, Australia. Air terjun ini memiliki ketinggian 2.346 kaki atau 715 meter, sehingga menjadi salah satu air terjun tertinggi di dunia.

Memiliki ketinggian 2.346 kaki, ukuran tersebut terbilang cukup ekstrem. Air terjun Pieman ini dialiri anak sungai Pieman. Letaknya dekat dengan Indonesia, membuat air terjun ini sayang untuk Anda dilewatkan.

4. Tugela Falls, Afrika Selatan

Lalu ada Tugela Falls, memiliki ketinggian 948 meter dan menjadi salah satu air terjun tertinggi di dunia. Air terjun Tugela memiliki debit air yang sangat deras, khususnya saat musim hujan, debit air ini akan semakin besar.

Namun yang jadi daya tarik dari air terjun ini adalah ketika hujan sudah reda, maka akan ada pantulan cahaya matahari sore dari air terjun ini. Kemudian Tugela Falls juga punya dinding yang cantik. Sesekali air terjun akan terpecah, karena menghantam dinding batu yang menjorok keluar.

Selain itu, air terjun ini terdapat lima lompatan air dari ketinggian 948 meter. Namun, baru-baru ini ekspedisi ilmiah Ceko melakukan pengukuran baru, dan hasilnya mencapai 983 meter.

5. Espelands Falls, Norwegia

Masih di Norwegia, terdapat Espelands Falls yang masuk ke dalam daftar kategori air terjun tertinggi di dunia. Terletak di Hardanger Fjord, Norwegia.

Air terjun ini memiliki ketinggian 2.307 kaki atau sekitar 703 meter. Espelands atau Espelandsfoss di bawahnya mengalir sungai Opo. Selain itu pemandangan di sekitarnya tak kalah menakjubkan, lho karena dikelilingi perbukitan hijau dan udaranya pun sangatlah sejuk.

6. Tyssestrengene Falls, Norwegia

Tyssestrengene merupakan air terjun timur desa Tyssedal di Kota Ullensvang, di Vestland daerah, Norwegia. Air terjun ini berasal dari Sungai Tysso sebelum mengalir ke danau Ringedalsvatnet.

Tyssestrengene Falls memiliki ketinggian 2.123 kaki atau 647 meter. Di sekitar air terjun ini terdapat tebin bernama Trolltunga, membuat tempat ini menjadi lebih menarik lagi. Lalu memiliki pemandangan alam yang indah serta tebing-tebing yang tinggi yang mengelilingi air terjun ini.

7. Yumbilla Falls, Amazon

Amazon, Amerika Selatan tak hanya dikenal dengan hutannya yang rimba, serta hewan-hewan buasnya saja. Di sini Anda juga akan mendapati air terjun yang indah, serta masuk dalam kategori tertinggi di dunia.

Air Terjun Yumbilla memiliki ketinggian 896 meter atau 2.938 kaki. Air Terjun ini berada di daerah Amazon, Peru atau di kawasan Amerika Selatan. Menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam favorit dan menarik.

8. Angel Falls, Venezuela

Angel Falls atau Air terjun bidadari di Venezuela, merupakan air terjun tertinggi di dunia. Memiliki ketinggian 3.212 kaki atau 979 meter. Bahkan air terjun ini sebagai situs warisan dunia di tahun 1994, lho.

Angel Falls ini memiliki aliran air yang sangat deras dan mengalir ke sungai Churun. Air terjun tertinggi di dunia ini, dijadikan objek wisata dan dibuka pertama kali pada 1962, dimana lokasi tersebut masih terjaga habitat keasriannya hingga masih dipenuhi dengan binatang-binatang liar.

9. Olo’upena, Hawaii

Lalu ada Air Terjun Olo’upena, memiliki ketinggian 900 meter atau 2.953 kaki dan jadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Air Terjun yang satu ini berlokasi di Molokai, Hawaii, Amerika Serikat atau tepatnya di Kawasan Oceania. Di sekitar air terjun ini juga memiliki pemandangan yang tak kalah menakjubkan, lho.

10. The Niagara Falls, Kanada

Nah air terjun ini paling terkenal di dunia, The Niagara Falls namanya. Terletak di antara kota kembar Air Terjun Niagara, Ontario, Kanada dan Air Terjun Niagara, New York Amerika Swerikat (AS).

Niagara Falls sebenarnya merupakan tiga air terjun berbeda, yakni American Falls, Bridal Veil Falls dan Horseshoe Falls. Horseshoe Falls terletak di sisi Kanada sementara yang lainnya terletak di New York.

Lebih dari 14 juta pengunjung setiap tahunnya, air terjun Niagara menjadi salah satu objek wisata paling banyak dikunjungi di dunia.