SELAIN memiliki Channel utamanya, GA, Gritte Agatha juga memiliki satu lagi channel yang sebagian besar membagikan video vlog bertajuk #GAVlog bersama sahabat-sahabat atau tim dari manajemen YouTube Channel miliknya.

Seperti pada video yang diunggah tanggal 8 Oktober 2022, Gritte membagikan vlog saat dirinya bersama tim dan salah satu penggemar berlibur ke Kota Malang dan mengunjungi sebuah tempat wisata bernama Coban Tarzan atau Air Terjun Tarzan. Di sana, mereka akan mencoba menuruni air terjun dari atas tebing menggunakan harness.

Pada awalnya mereka terlihat begitu excited, sebelum melihat salah seorang tim perempuan yang terlihat kesulitan menuruni air terjun yang aliran airnya cukup deras.

Meski didampingi oleh petugas terlatih, ia tetap merasa kesulitan saat sudah di tengah-tengah air terjun. Ia bahkan menyarankan tim lainnya untuk tidak ikut turun.

“Kan aku sebenernya udah mau menyerah banget tuh pas awal. Aku bilang (ke pendamping) ‘Mas, Mas, naik aja, Mas. Naik aja,’. Gak bisa. Jadi mau gak mau there is only one way untuk kita cuma bisa turun gitu kan. Mau lagi apa engga? Mungkin enggak, jadi cukup sekali untuk selamanya,” tutur salah satu anggota tim yang berhasil turun duluan.

Tiba giliran Gritte di paling akhir, ia mengaku bahwa kakinya menjadi sangat lemas. Begitu juga dengan kepalanya yang menjadi pusing. Tapi ia tetap fokus dan ingin cepat-cepat sampai ke bawah.

“Overall semuanya seru, bisa sampe bawah juga. Gua selama perjalanan turun gua ngerasa udah yang penting gua cepet selesai, cepet selesai, cepet selesai. Dan akhirnya sampai bawah, memang itu lemesnya setengah mati,” ujar Gritte. Buat yang penasaran dengan keseruan Gritte bersama tim dan salah satu fansnya di Coban Tarzan, langsung aja cek videonya hanya di YouTube GAVlog, ya!