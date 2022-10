DI BALIK keindahan suatu bangunan, terdapat 'tangan dingin' seorang arsitek yang membuatnya. Setiap arsitek memiliki ciri khas tersendiri dalam membuat bangunan yang ia buat.

Bahkan beberapa nama besar arsitek Indonesia cukup dikenal hingga mancanegara lho! Nah, kira-kira siapa saja ya arsitek putra anak bangsa dimaksud? Berikut ulasannya seperti dikutip dari berbagai referensi.

1. Ir. Soekarno

Bapak proklamator Indonesia ini merupakan seorang arsitek andal yang cukup diakui oleh dunia internasional. Beliau adalah lulusan dari jurusan teknik sipil di Technische Hoogeschool te Bandoeng, atau sekarang dikenal dengan ITB pada 1926.

Bukan kaleng-kaleng lho, beberapa bangunan yang telah beliau buat mempunyai nama yang populer bahkan ikon bagi kita warga Jakarta. Bangunan tersebut di antaranya, Monumen Nasional alias Monas, Gedung Sarinah, dan juga gedung MPR/DPR.

2. Budi Pradono

Budi Pradono merupakan lulusan arsitek di Universitas Duta Wacana Christian, Yogyakarta. Pada tahun 2016, ia berhasil meraih penghargaan di ajang Arcasia Architecture Award atau AAA, yang diikuti oleh 19 negara di Asia. Karya-karyanya memiliki ciri khas bangunan bergaya kontemporer, keramahtamahan, dan desain urban.

(Budi Pradono, Foto: Instagram/@budipradono)

Berkat karya dan penghargaannya tersebutlah, kini nama Budi Pradono kian melambung menarik perhatian dunia. Beberapa karyanya berupa, Rumah Miring, Dancing Mountain House, dan Casablanca Residence.

3. Achmad Noe’man

Achmad Noe’man adalah seorang pendiri organisasi IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia. Beliau merupakan pelopor desain bangunan masjid tanpa kubah, oleh sebab itu ia juga dikenal sebagai arsitek Indonesia sejuta masjid.

Beberapa karyanya tersebar tidak hanya di Indonesia saja lho. Untuk di Indonesia di antaranya ada Masjid Islamic Center Jakarta, Masjid Salman ITB Bandung, Masjid At-Tin, Masjid Amir Hamzah Ismail Marzuki, Masjid Istiqlal. Lalu yang berada di luar negeri di antaranya Sarajevo, Bosnia dan Masjid Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan.

4. Ridwan Kamil (Kang Emil)

Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat, yang dikenal juga sebagai arsitek yang andal. Ia lulusan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of California. Tak hanya di Indonesia, Ridwan Kamil juga terkenal di luar negeri berkat rancangan bangunannya. Sejumlah karyanya dikenal karena keindahan dan juga nilai filosofi yang terkandung di dalamnya.

(Ridwan Kamil, Foto: Okezone.com)

Bahkan ia sempat meraih penghargaan Green Design Award dari Asia Building Construction Information (BCI) Asia pada tahun 2009. Beberapa karyanya antara lain Bottle House Bandung, Museum Tsunami Aceh, Masjid Al Safar, Marina Bay Waterfront Master Plan di Singapura, Ningbo Newtown di Tiongkok, dan Beijing Finance Street.

5. YB Mangunwijaya PR

YB Mangunwijaya PR merupakan sosok yang dikenal sebagai Bapak Arsitek Modern Indonesia. Karena karyanya yang mengagumkan, beliau lantas menarik perhatian dunia internasional. Beberapa penghargaan berhasil beliau raih untuk kiprahnya dalam dunia arsitektur, seperti Aga khan Award for Architecture.

Beberapa karya beliau yang dikenal meliputi, pemukiman warga tepi Kali Code di Yogyakarta, Kompleks Religi Sendangsono, Biara Trappist Gedono, dan beberapa gereja yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah Jawa lainnya.

6. Daliana Suryawinata

Daliana Suryawinata merupakan salah satu arsitek wanita tersukses di Indonesia. Wanita lulusan Universitas Tarumanegara dan Berlage Institute Belanda ini, juga pemilik dari perusahaan konsultan arsitektur SHAU (Suryawinata Heinzelmann Architecture and Urbanism), yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai Munich, Jerman.

Daliana juga menjadi satu-satunya wanita Indonesia yang meraih penghargaan Architizer A+ New York, Archinesia Certificate of Appreciation 2012, dan Indonesian Diaspora Award for Innova Tiongkok ASEAN 2012 dari Pemerintah Republik Indonesia. Karya dari Daliana yang cukup terkenal adalah Microlibrary Bandung.

7. Andra Matin

Andra Matin merupakan lulusan Universitas Parahyangan Bandung, yang terkenal karena ciri khasnya desainnya yang elegan dan modern. Beberapa karyanya yang cukup inovatif diantaranya seperti Samanea Hill, Potato Head Beach Club Bali, GBK Aquatic Center Jakarta dan Masjid Apung Ancol.

(Andra Matin, Foto: arsitag.com)

Prestasinya juga terkenal di Internasional dengan rancangan berjudul Elevation. Bahkan Wallpaper Architecture Directory sempat menobatkannya sebagai salah satu dari 101 arsitek dunia, yang cukup berpengaruh di tahun 2007

8. Han Awal

Han Awal atau dengan nama asli Han Hoo Tjwan merupakan arsitek Indonesia yang terkenal di dunia, karena memenangkan penghargaan International Award of Excellence UNESCO Asia Pacific Heritage pada tahun 2001.

Karya-karyanya sendiri berfokus pada pemugaran bangunan-bangunan tua bersejarah, seperti Gedung Arsip Nasional, Gereja Katedral, dan Gedung Bank Indonesia, dan Gedung Arsip Nasional.

(Frederich Silaban, Foto: The Journey)

9. Frederich Silaban

Frederich Silaban merupakan lulusan dari pendidikan formal di H.I.S Narumonda, Tapanuli, Sumatera Utara pada 1927, Koningin Wilhelmina School (K.W.S) di Jakarta pada tahun 1931, dan Academie Van Bouwkunst Amsterdam, Belanda pada 1950.

Sebagai salah satu arsitek yang cukup menginspirasi, sejumlah karyanya dapat kita lihat seperti, Monumen Khatulistiwa Pontianak, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Monumen Nasional (Monas), dan juga Masjid Istiqlal Jakarta yang terbesar di Asia Tenggara. Karena prestasinya inilah, ia sempat menerima penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Sipil berupa Bintang Jasa Utama dari pemerintah Indonesia.

10. Yori Antar

Yori Antar atau dengan nama asli Gregorius Antar Awal merupakan arsitek Indonesia lulusan Arsitektur Universitas Indonesia (UI) pada 1989. Ia cukup dikenal karena keberhasilannya melakukan pembangunan rumah adat yang ada di Flores. Karena tindakan inilah, kiprahnya menarik perhatian dunia.

(Yori Antar, Foto: Dok. Rumah Asuh)

Yori Atar juga mendirikan rumah asuh, untuk menyelamatkan situs atau bangunan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa bangunan tersebut di antaranya, Mbaru Niang di Wae Rebo, rumah tenun Dayak Sintang, dan Ngata Toro di Sulawesi Tengah.

Itulah tadi 10 arsitek asli Indonesia yang namanya harum mendunia. Sebagai anak bangsa kita wajib bangga ya Okezoners!