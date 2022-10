BAGI sebagian orang, akhir pekan alias weekend selalu menjadi momen paling dinanti untuk pergi berwisata ataupun berlibur dengan keluarga.

Hal itulah yang dilakoni Axel, @axel.andaviar salah satu musisi dan pebisnis asal Tangerang yang memanfaatkan momen akhir pekan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.

Menurut bapak dua anak ini, dirinya seringkali mengajak liburan ke daerah-daerah yang berbeda dengan ibukota dengan segala hiruk pikuknya. Dia menambahkan, kegiatan itu sengaja dipilih selain untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, juga sekaligus menjaga kesehatan mental keluarga, termasuk anak-anak.

“Jalan-jalan ke Bogor, lalu menginap di hotel jadi pilihan favorit bagi saya dan keluarga saat akhir pekan”, ucapnya.

Jalan-jalan ke tempat hits di wilayah Bogor tentu bisa menjadi salah satu pilihan OK agar momen di bulan Oktober bersama keluarga semakin berwarna. Oleh karena itu, pastikan Anda sekeluarga mengunjungi tempat yang tepat, sehingga tujuan liburan Anda sekeluarga dapat tercapai dengan maksimal.

Quality Time di Lido Lake Resort

Lido Lake Resort by MNC Hotel yang merupakan hotel bintang 5 di Bogor ini menjadi salah satu pilihan OK buat kalian yang ingin menikmati momen akhir pekan bersama keluarga di bulan Oktober.

Selain pelayanan bintang 5 yang ditawarkan, hotel yang dikembangkan oleh MNC Land ini memiliki banyak pilihan aktivitas luar ruang yang disukai oleh anak-anak. Apa saja, yuk simak kegiatan yang buat kalian dan keluarga semakin berwarna, berikut yang telah kami rangkum:

Feeding Deer

Kegiatan memberi makan rusa menjadi yang paling digemari oleh para tamu saat menginap bersama anak-anak. Di sini para tamu bisa memberi makan rusa dengan wortel yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari pakannya. Selain itu, rusa di sini lebih dari satu dan kandangnya besar, jadi tak usah khawatir akan berdesak-desakan dengan tamu lainnya.

Rabbit House

Kegiatan luar ruang lainya adalah bermain dengan kelinci-kelinci lucu yang di area rabbit house. Kelincinya pun sangat banyak sehingga Anda tak perlu lagi berebut saat bermain atau memberi makan kelinci-kelinci lucu tersebut.

Flying Fox Orang Tua & Anak

Di sini yang juga dirasakan oleh Axel saat mencoba flying fox sepanjang 300 meter bersama putrinya. "Seru banget, walaupun tadi si kecil sempet kaget saat awal meluncur dengan flying fox yang cukup panjang jalurnya", ujarnya.

Kalian para orang tua juga bisa menikmati keseruan wahana permainan flying fox bersama anak-anak yang melewati danau. Dijamin ini akan jadi momen terbaik untuk Anda bersama anak-anak saat berakhir pekan di Lido Lake Resort.

BBQ Dinner bareng Keluarga

Momen makan bersama saat liburan di hotel juga menjadi hal yang sangat menyenangkan. Di Lido Lake Resort menyediakan paket menginap yang include dengan makan malam ala Barbecue-an yang dapat dinikmati secara all you can eat. Menunya juga sangat beragam, mulai dari daging sapi, seafood, salad, sup, buah-buahan, hingga sosis dan sate vegetable yang dicampur bakso ikan juga tersedia.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, pada periode Oktober 2022 ini terdapat promo Special Weekend Barbecue yang dapat dinikmati oleh para tamu saat menginap di akhir pekan.

“Promo Special Weekend Barbecue bisa dinikmati saat Anda stay bersama keluarga di akhir pekan. Mulai dari Rp1.400.000,- net, Anda sudah dapat menginap satu malam, sarapan untuk 2 orang, dan BBQ dinner untuk 2 orang”, ucapnya beberapa waktu lalu.

Tertarik untuk menginap bersama keluarga di akhir pekan? Segera hubungi ke nomor 0822 1135 3797 untuk reservasi atau kunjungi https://www.lidolakeresort.com untuk dapatkan informasi menarik lainnya.