KALIMANTAN Timur dikenal sebagai daerah penghasil gula merah atau gula kelapa ini memiliki banyak destinasi wisata yang memukau.

Wisata alamnya yang terkenal, di antaranya Pulau Derawan, Maratua, dan Kakaban yang menjadi tiga objek wisata favorit para wisatawan, rasanya tidak boleh terlewat dari list perjalanan Anda ketika berkunjung ke Kalimatan Timur.

Namun, jangan ketinggalan, Anda jalan-jalan ke suatu tempat tentu saja, kurang rasanya jika tidak mencoba kuliner khas daerah tersebut.

Nah, seorang wanita pengguna aktif TikTok @olivia_aten yang memiliki lebih 400 ribu pengikut membagikan rekomendasi masakan ter-enak di Kalimantan Timur yang sempat ia kunjungi.

Kedatangannya ke daerah ini karena ada acara keluarga, kemudian dia memutuskan untuk berburu wisata kuliner.

Berikut lima makanan paling enak di Kalimantan Timur versi Olivia Aten dengan klip berdurasi 52 detik yang telah ditonton sebanyak lebih 400 ribu kali, sebagaimana dikutip Okezone dari akun TikTok-nya.

1. Kepiting Kenari Tarakan

Hidangan berbahan dasar seafood, yakni kepiting kenari saos tarakan yang berlokasi di Taman Cerdas di Samarinda memiliki saus yang lezat, hingga Olivia di klipnya tampak tidak menyisakan sedikit pun saos di piring.

(Foto: Instagram/@kepitingkenari.tarakan)

“Saosnya itu out of this world, ludes tidak tersisa kan?” katanya.

2. Nasi Kuning Ijay Samarinda

Menu terenak lainnya versi Olivia adalah nasi kuning pakai ikan teri. Dalam klip tersebut, tampak dia memesan nasi dengan udang kering kecil dan daging yang bertaburan cukup banyak memenui nasinya.

Nasi kuning ijay ini, Anda dengan harga yang cukup murah dapat menikmati banyak lauk yang tersedia.

“Luar biasa,” ucap Olivia.

(Foto: Instagram/@nasikuningijay)

3. Ikan Baung Asap

Makanan ketiga yang patut untuk dicoba adalah ikan baung asap dari Tanah Hulu. Menu yang satu ini ternyata sulit didapatkan di daerah penghasil gula merah tersebut, seperti yang dikatakan Olivia dalam klip singkatnya.

Jika Anda menyukai hidangan dengan tekstur kenyal, sangat direkomendasikan untuk mencoba menu yang satu ini karena rasanya yang kenyal-kenyal gurih berasal dari kulit ikannya itu sendiri.

“Makan sama bubur, wuenak,” tulis Olivia di dalam klip-nya.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

4. Elat Sapi Menu makanan keempat, rasanya tepat jika disebut dengan dessert atau hidangan penutup. Camilan manis yang mirip seperti biskuit bayi, Makanan berbentuk bulat dengan campuran bolu dan biskuit. 5. Ikan Patin Rekomendasi makanan terenak terakhir ini adalah ikan patin yang digoreng bertekstur kenyal. “Cuma bisa ngunyah dan nikmatin,” review Olivia terhadap rasa dari menu kelimanya tersebut. Di akhir kilp-nya, Olivia juga memberikan rekomendasi menu makanan enak tambahan, yakni sate pelabuhan Samarinda. (Foto: Instagram/@rcboy_bpp) Beberapa tanggapan dari netizen yang menanggapi klip berdurasi 52 detik itu memenuhi kolom komentar, di antaranya. “Oke, sate pelabuhan paling the best,” seorang meninggalkan komentarnya, lalu dibalas oleh Olivia jika sate tersebut sudah ludes terjual pada pukul 7 malam. Seorang netizen memberikan rekomendasi daerah yang perlu Olivia kunjungi, “Coba ke Balikpapan, Kak. Banyak banget makanan ueeennaaaak.” Wanita yang menyukai traveling itu tak lepas membalas komentar rekomendasi dari seorang netizen, “Seafood-nyaaa THE BEST!!!”