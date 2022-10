SAAT ini, banyak tempat nongkrong hadir dengan konsep-konsep yang unik dan asik. Dalam daerah tertentu misalnya, terdapat beberapa kafe yang berdampingan, sehingga menimbulkan persaingan untuk menunjukan kreatifitas mereka, agar menjadi salah satu kafe terbaik dan terfavorit.

Salah satu daerah yang memiliki beberapa kafe yang menarik, berada di Kemang, Jakarta Selatan. Kemang yang tepatnya terletak di Kecamatan Mampang Prapatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikenal memiliki cukup banyak kafe atau tempat nongkrong yang direkomendasikan untuk didatangi.

Melansir laman Go Travelly, dari banyaknya kafe di sekitar Kemang, Kami akan merekomendasikan 10 tempat hangout terpilih yang dapat Anda kunjungi bersama keluarga, teman, pasangan, rekan kerja dan lain sebagainya.

1. Eighty Nine Eatery and Spirits

Eight Nine Eatery and Spirit merupakan salah satu kafe menarik yang dapat Anda kunjungi. Kafe yang terletak di Jalan Kemang Raya No. 5 89, Bangka, Mampang Prapatan Jakarta 12730. menyajikan pilihan biji kopi terbaik dan makanan yang berkualitas seperti Brunch, Sarapan, Makan Siang, Jamuan teh di sore hari, dan makan malam.

Selain itu, mereka juga memiliki jenis makanan dari berbagai dunia, mulai dari Indonesia, Asia, Barat dan Internasional. Hidangan favorit di café ini adalah Tahu 5 Detik, Nasi Jeruk Komplit, Grilled Chicken Mozzarella, dan Seafood Tom Yum.

Kafé yang dibuka setiap hari mulai pukul 10.00-20.00 WIB ini, dapat Anda kunjungi bersama keluarga, rekan kerja, pasangan, teman, dan orang tersayang lainnya. Hal itu karena, konsep dari kafe ini cenderung memiliki dominan yang cerah ceria sehingga membuat suasana hati gembira.

(Foto: Instagram/@eightyninejkt)

Harga yang perlu Anda persiapkan untuk kafe ini yaitu sekitar Rp100.000-Rp250.000. Walaupun terbilang tinggi, namun hal ini tidak membuat Anda merasa kecewa, karena tempat ini di design sangat nyaman, aman dan memiliki makanan yang sangat beragam.

2. Roti Bakar Kemang

Tempat hangout atau nongkrong kedua yang menjadi rekomendasi untuk Anda adalah Roti Bakar Kemang.

Di sini, Anda akan mendapatkan hidangan roti bakar yang beraneka macam. Selain itu, bukan hanya roti bakar saja yang Anda temukan disini, melainkan kafe ini juga menyediakan makanan lezat lain seperti spaghetti carbonara, nasi gila, nasi goreng teri, chicken katsu bowl, dan masih banyak lagi.

Anda tidak perlu khawatir karena, Roti Bakar Kemang yang berlokasi di Jalan Ampera Raya No. 5B, Kemang, Jakarta Selatan, menawarkan tempat yang sangat nyaman dan instagramable yang tidak kalah hits dengan kafe-kafe di sekitarnya. Selain itu, konsep kafe ini hijau, alam, dan modern. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana yang damai, café ini menjadi pilihan terbaik yang dapat Anda kunjungi.

Harga yang Anda butuhkan dari kafé juga cukup terjangkau, yaitu kisaran Rp50.000 dan kafe ini dibuka setiap hari yang dimulai pukul 08.00-21.00 WIB.

3. Shisha Cafe Kemang

Rekomendasi berikutnya adalah Shisha Cafe Kemang. Kafe ini merupakan yang populer dan selalu ramai pengunjung. Tempat ini sangat cocok bagi Anda penggemar shisha serta makanan khas Timur Tengah.

Café ini dibuka setiap hari, pukul 10.00-01.00 WIB. Kecuali pada hari Jumat dan Sabtu dibuka sampai pukul 02.00 WIB. Kafe yang bernuansa Timur Tengah ini, berada di Jalan Kemang Raya No. 10, Jakarta, Indonesia. Menu yang tersedia juga tak kalah beragam, mereka menyediakan makanan yang berdominan khas Timur Tengah, seperti sandwich kebab Timur Tengah dan bermacam-macam.

(Foto: Instagram/@shishacafeindonesia)

Beberapa menu yang wajib Anda coba di antaranya yaitu spaghetti chili tuna, shawarma sandwich beef, pizza chicken and cheese, dan masih banyak lagi. Kisaran harga yang perlu Anda persiapkan adalah Rp75.000-Rp200.000.

4. Anomali Coffee Kemang

Kafe yang dikenal dengan nama Anomali Coffe ini berada di Jalan Kemang Raya No. 72, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jakarta. Cafe yang satu ini dikenal memiliki desain yang kekinian dan instagramable. Bagi Anda yang gemar mencari spot foto, café ini bisa menjadi salah satunya yang wajib Anda kunjungi.

Harga yang diberikan oleh kafe ini juga cukup terjangkau, yaitu kisaran Rp75.000. Fasilitas yang disediakan oleh kafe ini juga sangat nyaman untuk Anda dan para pengujung lainnya.

Kafe ini buka setiap hari dari pukul 07.00-23.00 WIB, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu buka hingga pukul 00.00 WIB. Anomali Coffee Kemang menawarkan pilihan kopi yang cukup lengkap. Selain itu, terdapat banyak pilihan menu minuman non kopi yang tidak kalah menarik untuk dicoba.

Bukan hanya minuman, mereka juga menyediakan menu makanan yang ringan diperut dan juga mengenyangkan, seperti donat dan kue. Cafe yang satu ini menawarkan suasana tenang dan cocok dikunjungi bersama teman maupun orang tersayang.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

5. Goni Coffee Kemang Kafe kekinian selanjutnya adalah Goni Coffee Kemang. Kafe ini teletak di Jalan Kemang Timur nomor 78CD. Kafe ini merupakan salah satu kafe area outdoor, bagi pengunjung yang ingin merasakan indahnya alam terbuka dan angin yang alami, cocok menjadi rekomendasi untuk Anda. Selain itu, bagi seorang muslim, tidak perlu khawatir untuk mengunjungi café ini bahkan lebih baik pergi berkunjung bersama keluarga, teman, dan lainnya. Hal tersebut karena, seluruh menu yang disediakan disini 100 persen halal dan memiliki fasilitas yang terbaik. 6. Sophie Authentique Salah satu kafe yang memiliki nama yang unik yaitu Sophie Authentique. Tempat hangout yang memiliki nama menarik ini berlokasi di Jalan Kemang Raya Nomor 55, Kota Jakarta Selatan. Karena dikenal memiliki konsep yang unik dan menarik, maka tidak heran jika kafe yang satu ini selalu ramai pengunjung setiap harinya. BACA JUGA: 9 Kafe Estetik di Kawasan Dago Atas Bandung dengan View Magis, Betah Berlama-lama (Foto: Instagram/@sophieauthentique) Mereka memiliki beberapa pilihan menu yang bisa dicoba seperti pasta carbonara, cheese burger, cheese croissant, salmon sandwich dan masih banyak lagi. Anda juga dapat mencoba berbagai pilihan minuman dan snack lainnya. BACA JUGA: 10 Coffee Shop di Jakarta Timur yang Instagramable, Unik dan Cocok Buat Hangout 7. Antipodean Coffee Salah satu kafe menarik yang perlu Anda kunjungi berikut ini adalah Antipodean Coffee. Kafe yang memiliki menu yang sangat beragam ini sangat cocok Anda kunjungi Bersama keluarga, sahabat, teman, pasangan, rekan kerja, dan seorang yang Anda sayangi. Kafe ini memiliki design yang memukau dan memiliki cabang yang banyak di luar negeri. Kafe ini berlokasi di Kemang Hero Complex Jalan Kemang Selatan 1 Kemang, Jakarta. Tempat ini dibuka setiap hari, pukul 08.00-22.00 WIB. Di sini menyediakan makanan nonhalal juga, sehingga bagi seorang muslim perlu berhati-hati ketika mengunjungi tempat nongkrong satu ini ya.