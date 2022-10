Nusa– Jepang, selain terkenal dengan seni tradisionalnya, makanan Jepang sudah terkenal dengan inovasi bumbu-bumbunya, keragaman bahan-bahannya, dan selalu menceritakan sebuah cerita melalui rasa yang berbeda dari budaya dan sejarah.

Dikepalai oleh seorang chef berpengalaman dan asli dari Jepang, Katsumi Goda, Nagisa Izakaya Bali yang berlokasi di Hotel Nikko Bali Benoa Beach meluncurkan Oden & makanan ringan Jepang bagi pencinta makanan dari negeri Sakura.

Oden, sebuah makanan klasik di musim dingin Jepang kini dapat dinikmati di Nagisa Izakaya Bali. Oden merupakan sebuah hidangan yang disajikan di hot pot dengan berbagai pilihan seperti daikon, konnyaku, tamago, chikuwa enoki, atsuage, tofu sastumaage kanikama, gobo-ten kanikama, torikushi, dan telur rebus yang direbus dalam kaldu dashi berbasis kecap

Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu di sore hari sambil menikmati makanan ringan, maka pilihan hidangan ringan seperti gyoza, pangsit yang diisi dengan daging cincang dan sayuran kemudian dibungkus dalam kulit pangsit tipis, takoyaki atau bakso gurita yang terbuat dari tepung dan telur yang diisi dengan potongan gurita serta sayuran yang dipastikan akan dapat menemani sore Anda. Bagi Anda yang merindukan nasi Jepang yang dibungkus dalam kulit tofu berbumbu, maka inari sushi dipastikan dapat memenuhi kerinduan Anda tersebut.

“Musim dingin di Jepang sangat dingin, suhu berkisar antara -1 sampai 7°C. Maka dari itu, oden menjadi menu yang tepat di musim tersebut. Namun, saat ini, makanan tersebut dapat dinikmati di Nagisa Izakaya Bali dan Samudera Lounge sampai akhir tahun 2022 yang bertepatan dengan musim penghujan di Indonesia. Jadi kami berharap, menu favorit di musim Jepang ini dapat menjadi hidangan yang tepat selama musim basah di Indonesia,”ucap Takashi Hoshino, General Manager di Hotel Nikko Bali Benoa Beach.

Dia menambahkan, hidangan Jepang terkenal dengan bahan-bahannya yang segar, menggunakan bumbu-bumbu yang ringan sehingga bersahabat di perut, rendah kalori, dan sehat. Sehingga sangat cocok untuk mereka yang menerapkan hidup sehat.

Menu dapat dilihat di sini dan pemesanan dapat dilakukan secara daring melalui WhatsApp atau telepon di nomor +62-821-4612-2828.

Tentang Hotel Nikko Bali Benoa Beach

Hotel Nikko Bali Benoa Beach merupakan destinasi tropis ideal yang terletak di Pantai Tanjung Benoa. Selain perpaduan unik dan selaras antara tradisi budaya Jepang dan keramahtamahan khas Bali, Hotel Nikko Bali juga menawarkan 188 kamar dan suite yang luas, yang terbagi dalam 9 kategori, termasuk rooftop suites dengan pemandangan Samudera Hindia. Lengkapi liburan Anda dengan kuliner di 4 restoran dan 3 bar unik yang menyediakan sajian Barat, Italia, Asia, Bali, dan Jepang, serta kolam renang luas dengan swim-up bar, dan fasilitas spa. Hotel Nikko Bali menyediakan ruang pertemuan dan tempat terbuka yang sesuai untuk perayaan seperti pesta pernikahan, resepsi, dan acara sosial lainnya.

Tentang Okura Nikko Hotel Management

Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd., sebuah anak perusahaan dari Hotel Okura Co., Ltd, merupakan sebuah perusahaan pengelola hotel yang terdiri dari tiga merk: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International, dan Hotel JAL City. Portofolio properti global dari perusahaan ini merupakan salah satu yang terbesar diantara operator hotel yang berbasis di Jepang, dan rencananya akan terus berkembang dengan penambahan properti baru di berbagai negara.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

(FDA)