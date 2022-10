KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) akan menggelar malam puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 pada Minggu, 30 Oktober mendatang.

Kegiatan visitasi dan penilaian 50 Besar Desa Wisata ADWI 2022 telah selesai dilaksanakan pada 15 Oktober 2022 dan berakhir di Desa Wisata Saba Budaya Baduy, Kabupaten Lebak, Banten.

Desa Wisata Saba Budaya Baduy merupakan desa ke-50 dan menjadi penutup rangkaian visitasi ADWI 2022.

Setelah dilakukannya visitasi, rangkaian berlanjut dengan proses penjurian akhir oleh para Dewan Juri Profesional ADWI 2022 pada pekan ketiga Oktober 2022.

Ada 7 kategori penilaian yakni daya tarik, homestay, toilet, souvenir, CHSE, digital dan konten kreatif serta kelembagaan. Selain itu, akan ada pemenang 3 klasifikasi desa wisata yaitu rintisan, berkembang dan maju.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan nantinya pemenang yang lolos dalam penilaian para juri akan diberikan penghargaan pada malam puncak ADWI 2022.

"Jadi, malam puncak ADWI 2022 ini merupakan penganugerahan kepada desa wisata-desa wisata terpilih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan berkelas dunia," kata Menparekraf dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sapta Pesona, Senin (17/10/2022).

Menparekraf mengajak agar masyarakat untuk ikut serta dalam penilaian desa wisata terfavorit melalui pemberian 'like' pada video profil desa wisata ADWI 2022 pada kanal YouTube Kemenparekraf yang dapat dilakukan mulai 24 – 28 Oktober 2022.

"Untuk mendukung desa wisata terfavorit ADWI 2022, caranya dengan membuka account Youtube Kemenparekraf. Pilih video di playlist ADWI 2022. Klik video desa wisata yang kalian inginkan, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment dan subscribe," kata Menparekraf.

Malam puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 akan dimulai dari pagi hari sampai malam dengan rangkaian acara. Di antaranya lari bersama dengan para perwakilan 50 desa yang diundang ke Jakarta, mulai dari para kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota), perwakilan Dinas Pariwisata dari 34 provinsi, serta komunitas pelari yang ada di Jakarta. Nantinya, dalam kegiatan tersebut juga akan ada pameran produk ekonomi kreatif dari 50 desa wisata ADWI yang akan dipamerkan di halaman depan Gedung Sapta Pesona. Â Sementara itu, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu menyampaikan ADWI 2022 ini merupakan program yang menyentuh masyarakat dan membangkitkan semangat pelaku parekraf. "Ini merupakan program yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat, sekalipun hanya 12 desa wisata yang saya visitasi. Tapi di situ saya melihat antusiasme dari masyarakat desa untuk maju dan untuk bisa menikmati pariwisata ini sangat tinggi," kata Vinsensius yang mendampingi Menparekraf dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno, secara offline.