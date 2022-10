MENGENAL 10 istilah penting yang perlu dipahami saat naik pesawat. Bagi para traveler yang bepergian menggunakan transportasi udara mungkin tak asing dengan beberapa istilah yang ada.

Namun, bagi orang yang baru pertama kali bepergian dengan menaiki pesawat mungkin tekejut akan istilah yang ada.

Oleh sebab itu, perlu memahami istilah umum yang ada dalam dunia penerbangan. Lantas, apa saja istilah yang perlu dipahami saat naik pesawat? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan Okezone berikut ini.

Take Off

Istilah satu ini mungkin sudah tak asing di telinga. Take off merupakan kondisi saat pesawat akan lepas landas atau terbang. Dalam kondisi ini seluruh penumpang wajib mengikuti arahan dari cabin crew.

Landing

Sama halnya dengan take off, landing juga kerap didengar. Landing sendiri kebalikan dari take off, yakni situasi ketika pesawat akan mendarat. Pada situasi ini, para penumpang juga diminta mengikuti arahan dari cabin crew.

Cabin Crew

Sementara istilah cabin crew adalah istilah dalam dunia penerbangan yang berarti Pramugari dan Pramugara yang bertugas pada penerbangan tersebut.

Departure

Dalam bahasa Inggris, departure berarti keberangkatan. Sehingga, departure adalah area yang digunakan oleh penumpang pesawat sebagai area keberangkatan. Pada area ini penumpang bisa check-in dan mendapatkan info keberangkatan.

Check-In

Check-In adalah proses pengecekan identitas penumpang yang sudah memiliki tiket, tujuan keberangkatan, dan informasi lainnya. Para penumpang akan melakukan check-in sebelum keberangkatan.

Boarding Pass

Boarding pass adalah dokumen yang diberikan kepada penumpang untuk dibawa ketika masuk kedalam pesawat. Boarding pass digunakan sebagai bukti bahwa penumpang tersebut telah melakukan proses check-in dan siap naik ke pesawat.

Arrival Dalam bahasa Inggris, arrival berarti kedatangan. Maka istilah arrival dalam penerbangan berarti area yang ada di bandara yang berfungsi sebagai area kedatangan. Di mana setiap penumpang yang baru mendarat pasti melewati area ini. Delay Delay juga menjadi salah satu istilah yang tak asing didengar. Istilah ini digunakan ketika pesawat mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket. Transit Transit dalam istilah penerbangan digunakan ketika penumpang harus berhenti sebentar di bandara lain sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara tujuan. Baggage dan Baggage Tag Baggage berarti barang-barang yang dibawa penumpang seperti koper, tas, atau barang lain yang nantinya dimasukkan ke dalam bagasi dan diurus oleh pihak bandara. Sedangkan istilah baggage tag adalah sebuah tanda yang diberikan oleh petugas bandara yang ditempelkan pada koper atau barang-barang yang dibawa dan disimpan di bagasi. Itulah pemahaman mengenai 10 istilah penting yang perlu dipahami saat naik pesawat. Semoga bermanfaat ya Okezoners!