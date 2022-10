KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar program Pelatihan Sadar Wisata 5.0 bagi para pelaku wisata di wilayah Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kemenparekraf menekankan pentingnya pelaku sektor pariwisata dapat berperan menjadi lokomotif perekonomian masyarakat, terutama di desa wisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB).

Pihaknya kata Sandi, mendukung penuh peningkatan dan penyiapan Sumber Daya Menusia (SDM) andal dan profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui penyelengaraan Pelatihan Sadar Wisata 5.0 kepada para peserta pelatihan.

Ia menginginkan pelatihan tersebut dapat menjadi salah satu upaya guna mendorong bangkitnya perekonomian desa wisata.

“Saya ingin melalui pelatihan ini, desa wisata dapat terus berbenah diri dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitasnya sehingga menjadi desa wisata mandiri, memiliki daya saing, dan menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian di sektor parekraf,” ucap Sandiaga.

Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini Mohamad Paham berujar bahwa mengembangkan potensi wisata sejatinya tidak hanya dapat dilihat (to see), melainkan juga menjadi sesuatu yang dapat dilakukan (to do), dipelajari (to learn), atau dibeli (to buy), sehingga pengembangan pariwisata menjadi penggerak perekonomian desa dan menekan angka urbanisasi.

“Desa wisata diharapkan mampu mengurangi urbanisasi masyarakat karena banyak aktivitas ekonomi yang dapat diciptakan di desa,” kata Martini.

Hal senada juga disampaikan Glory Hastanto mewakili Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata Kemenparekraf. Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan potensi desa wisata akan menarik wisatawan untuk datang dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

“Desa wisata dengan daya tarik kuat, maka wisatawan yang akan datang ke desa kita, membawa income untuk kita. Konsep desa wisata adalah mengintegrasikan semua sumber daya yang ada di desa, yang dapat kita kembangkan dengan basis pariwisata sehingga semua potensi yang ada bisa memiliki kekuatan pasar masing-masing," terangnya.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Ia pun mengajak generasi muda pelaku pariwisata Wakatobi semangat bergerak dan melakukan perubahan positif di wilayah masing-masing. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi, Nadar berharap para peserta pelatihan dapat membangun pariwisata di desa wisata, sehingga kelak akan menjadi sumber pembelajaran bagi desa-desa lain. Dirinya menekankan pentingnya menjaga pengembangan pariwisata agar tetap berada dalam koridor pariwisata hijau berkelanjutan (sustainable tourism), di mana terdapat harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. “Kita harus menjaga keseimbangan, antara bagaimana Wakatobi menjaga keseimbangan antara ekonomi, tetapi juga secara bersamaan harus memiliki juga dampak sosial budaya positif dan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan atau ekologi,” ungkap Nadar.