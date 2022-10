Oktoberfest is back! Festival dan pesta ala Jerman ini akan hadir lagi untuk yang ke-14 kalinya, pada Jumat, 28 Oktober 2022, di Broadway Stage Summarecon Mall Serpong (SMS).

SMS akan mengajak pengunjung merasakan pengalaman seru berpesta dalam balutan tradisi, dekorasi, dan nuansa Jerman yang dihadirkan langsung ke Serpong, serta menikmati free flow beer & all you can eat Traditional Bavarian Buffet Dinner.

Free flow beer yang akan dihadirkan di Oktoberfest terdiri dari berbagai merk bir ternama dengan kualitas terbaik. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa menikmati bir spesial edisi Oktoberfest.

Sedangkan, all you can eat Traditional Bavarian Buffet Dinner yang akan disajikan adalah makanan khas Jerman seperti pork knuckle, German bratwurst, nuemberger bratwurst, wiemer wumstchen, chicken thrunger snail, beef frank, serta beragam side dish dan dessert.

Oktoberfest kali ini akan dimeriahkan dengan live music performance dari Angelz feat Ovy /Rif, Call Me Band, serta hiburan dan interactive games menarik seperti bull riding, king hammer, dunk tank, claw machine, hingga drinking competition.

“Oktoberfest adalah festival selebrasi populer di Jerman, yang juga sudah dikenal luas di seluruh dunia. Dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan Oktoberfest di SMS selalu meriah dan menyenangkan. Oleh karena itu, tahun ini, kami ingin kembali menghadirkan pengalaman seru ini kepada SMSLovers,” ungkap Tommy selaku Center Director SMS.

Tiket Oktoberfest dijual dengan dua kategori harga, yakni early bird dengan harga Rp550.000 hingga 23 Oktober 2022, dan normal price di harga Rp625.000. Tiket Oktoberfest dapat dibeli di gerai The Barrels di Downtown Walk – SMS 1 & Casa Barrels di Downtown Walk - SMS 2, atau melalui WhatsApp di nomor 0812 9589 6119.

Yuk, ajak teman-teman dan keluargamu yang berusia 21 tahun ke atas untuk menikmati satu hari berpesta ala Jerman di SMS!

(Wul)