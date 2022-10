EXQUISITE Awards 2022 memberikan penghargaan kepada The Westin Resort Nusa Dua Bali, dua penghargaan langsung diraih oleh resor yang berada di kawasan The Nusa Dua ini.

Dalam awards yang diadakan tiap tahun ini The Westin Resort Nusa Dua Bali berhasil mendapatkan 2 penghargaan untuk kategori The Best Upscale Hotel dan The Best Dessert & Pastry penghargaan yang diberikan kepada hotel, vila, restoran, spa, bar, klub, dan venue di Indonesia yang selalu menghadirkan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tamu.

ย BACA JUGA:Top! The Westin Resort Nusa Dua Raih 2 Penghargaan di Ajang Exquisite Awards 2022

Direktur Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua Bali, Saraswati Subadia menyampaikan, keberhasilan The Westin Resort Nusa Dua, Bali, meraih penghargaan bergengsi dari Exquisite Awards 2022 menjadi sebuah kebanggaan bagi manajemen dan bukti komitmen terbaik kami untuk pengunjung.

โ€œDua kategori award yang diraih ini tentu menjadi sebuah kebanggaan. Keberhasilan ini juga tak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh tim untuk terus memberikan yang terbaik bagi para tamu yang berkunjung ke The Westin Resort Nusa Dua, Baliโ€, ucap Saraswati saat dihubungi beberapa waktu lalu.

ย BACA JUGA:The Westin Resort Nusa Dua Raih Best Upscale Exquisite Award 2022, Mau Rasakan Kemewahannya?

The Westin Resort Nusa Dua sendiri merupakan salah satu hotel berbintang 5 & Resor yang dimiliki oleh MNC Land (IDX:KPIG), dengan 433 kamar yang dilengkapi dengan convention center berstandar internasional di kawasan pariwisata Nusa Dua Bali yang kerap menjadi pilihan penyelenggaraan sejumlah event dunia seperti APEC Summit 2013, Miss World 2013, IMF World Bank 2018 dan untuk event bertemakan sports, hotel ini juga pernah diselenggarakan kejuaraan seperti kejuaraan Indonesia Open 2021, Indonesia Master 2021, grand final Piala Presiden Esport 2021.

Kini The Westin Resort Nusa Dua Bali dipercaya untuk menjadi lokasi Media Center untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 mendatang.

The Westin Resort Nusa Dua, Bali, juga memberikan banyak sekali penawaran menarik lainnya yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali, khususnya berencana stay di kawasan The Nusa Dua.

Khusus Anda yang ingin liburan bersama anak-anak, tentu bisa mengikuti Prego Trick or Brunch dalam rangka ikut merayakan Halloween pada bulan Oktober ini. Tak hanya itu, ada juga penawaran Eat Pray Spa untuk Anda menikmati pengalaman ritual melukat. Selain itu, ada promo bertajuk Coffee Celebration untuk Anda yang ingin merasakan pengalaman spa menggunakan aroma dari kopi Bali. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0361 771906 atau kunjungi https://www.mncland.com.