BERKELILING dunia mungkin jadi impian banyak orang. Tapi, untuk melakukannya butuh persiapan yang matang mulai dari keuangan yang cukup hingga berani meluangkan waktu untuk berpetualang.

Ada yang bertanya, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk berkelililing dunia?

Banyak faktor yang memengaruhi jawaban ini, seperti berapa lama Anda ingin tinggal di luar negeri, negara apa saja yang ingin Anda kunjungi, hingga jenis akomodasi apa yang ingin Anda tinggali.

Anda dapat melirik sebentar ke beberapa blog perjalanan populer, di antaranya A Little Adrift, Never Ending Footsteps, dan Earth Trekkers, mereka setuju jika dasar budget $20.000 per orang atau sekitar Rp312 juta lebih per orang selama satu tahun dapat dilakukan.

Jadi, rata-rata hanya lebih dari $50 per hari atau Rp780 ribu lebih per harinya.

Melansir dari New York Post, berikut hal-hal yang perlu Anda perhitungkan untuk mengumpulkan biaya keliling dunia :

1. Anggaran per hari

Anda yang pernah berlibur, rasanya tak mungkin hanya menghabiskan Rp780 ribu lebih per hari, apalagi termasuk penginapan. Berpergian selama setahun, tidak berarti setiap hari akan dihabiskan dalam kemewahan, tentu ada ruang dalam anggaran tertentu sama seperti Anda tinggal di rumah.

Tujuan Anda untuk liburan adalah beradaptasi dengan kehidpan lokal, bahkan beberapa penginapan menawarkan masa inap jangka panjang yang seringkali rata-rata hanya puluhan dolar per hari. Apalagi, jika Anda memutuskan tinggal di kota-kota kecil di negara-negara yang lebih terjangaku

Anda juga dapat tinggal di penginapan yang memiliki dapur agar lebih menghemat biaya makan. Serta, manfaatkan angkutan massal alih-alih menyewa mobil akan membantu anggaran Anda.

2. Penting, memperhitungkan negara tujuan Anda

Anda yang berpatokan dengan anggaran, mudah untuk menekan biaya Anda dengan cara mengutamakan perjalanan ke negara-negara yang lebih terjangkau.

Swiss merupakan salah satu negara terkenal dengan anggaran paling mahal untuk dikunjungi, sementara jika melihat ke Thailand, dikenal karena menawarkan penginapan dan makanan hanya dengan beberapa dolar. Berbicara tentang dolar, faktor ini perlu dipertimbangkan adalah mata uang negara dan nilai tukar.

Misal, Anda bertanya bagaimana dengan perjalanan ke Eropa? Negara yang satu ini selalu lebih mahal karena euro mengalahkan dolar. Namun, akhir-akhir ini keduanya setara karena inflasi, berarti perjalanan ke banyak kota di Eropa masih relatif murah. Namun perlu dingat, target anggaran $50 per hari atau Rp780 ribu lebih per hari tidak akan Anda capai di Eropa, seperti halnya tinggal di negara-negara di Asia, Afrika, atau Amerika Selatan, serta Australia dan Selandia Baru merupakan pilihan yang lebih mahal. 3. Perhitungan biaya akomodasi dan penerbangan Dua pengeluaran terbesar yang terakhir ini perlu dipertimbangkan. Dalam anggaran bersama dari dua blogger perjalanan yang sebelumnya telah disebutkan, biaya rata-rata semua penerbangannya mencapai 18% dari biaya keseluruhan mereka. Perjalanan domestik antar negara di Eropa atau Asia relatif lebih murah daripada perjalanan domestik di Amerika. Diketahui, bisa saja dengan harga kurang dari $100 atau sekitar Rp1 juta lebih untuk biaya penerbangan, terutama jika jadwal atau tujuan Anda fleksibel. Akomodasi, Anda bisa menghabiskan sebagian besar anggaran untuk hal ini. Tetap berada pada anggaran cukup, Anda bisa memilih akomodasi bintang dua atau tiga dengan budget Rp780 ribu per hari. Catatan tambahan, semakin sering Anda pindah ke lokasi baru, semakin tinggi pengeluaran harian Anda untuk mengikuti penerbangan, kereta api, atau taksi.