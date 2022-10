AKSI seorang pramugara AirAsia menyanyi lagu ‘You Are The Reason’ milik Calum Scott di depan para penumpang viral di media sosial. Uniknya satu di antara penumpang tersebut adalah Calum Scott, musisi asal Inggris.

Kejadian unik ini terjadi di pesawat AirAsia dalam penerbangan dari Bangkok, Thailand menuju Jakarta, Minggu lalu.

Bukan tanpa alasan video itu viral di TikTok, pramugara tersebut ternyata menyanyikan lagu di depan penyanyi aslinya.

Penumpang lain pun banyak yang mengabadikan momen langka itu dengan merekamnya.

“Momen yang luar biasa, saya bisa menyanyikan lagu favorit saya dari penyanyi favorit saya,” tulis Adith Yanuar dalam akun TikTok miliknya, @bosantersakiti1 seperti dikutip Okezone, Rabu (26/10/2022).

Callum Scott

Pramugara tersebut juga tidak lupa menandai akun milik Callum Scott.

Menariknya, netizen ikut memuji Calum Scott, musisi dunia yang mau naik pesawat kelas ekonomi.

“Salfok Callum di kelas ekonomi…down to earth ya dia, ga milih kelas bisnis,” puji akun @ell_ch***.

Namun, bukan hanya memuji Calum Scott, netizen juga ramai memuji suara dan keberuntungan pramugara Adith yang bisa menyanyikan lagu tersebut di depan pelantun aslinya.

“Keren, iri bisa flight bareng Calum Scott,” tulis akun @fly74***.

“Bangganya mas, bisa unjuk kebolehan di depan penyanyi aslinya, keren,” puji akun @suryani***.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

Dalam salah satu balasan komentar, pramugara Adith menjelaskan bahwa mereka diberitahu satu hari sebelum jadwal penerbangan, kalau Calum Scott dan timnya akan naik penerbangan tersebut pada hari Minggu.

Dia juga memuji sikap ramah pelantun lagu You Are The Reason tersebut, dan tak lupa berfoto bersama setelah penerbangan selesai.

Calum Scott merupakan jebolan Britain’s Got Talent tahun 2015. Selain sebagai seorang penyanyi, dia juga adalah penulis lagu. Beberapa lagu yang dia tulis adalah You Are The Reason, Biblical, Come Back Home, Rhythm Inside, dan Heaven.

Sekarang Calum Scott sedang menjalankan rangkaian konsernya, ‘Bridges’ World Tour 2022, yang salah satunya sudah digelar di Jakarta, pada 25 Oktober kemarin.