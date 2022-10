MENGULAS 9 kafe unik bertema Harry Potter di dunia. Harry Potter merupakan novel fantasi karya J.K Rowling yang mengisahkan penyihir remaja dan sahabatnya. Kisah tersebut kemudian difilmkan dan meraih sukses besar.

Film Harry Potter berhasil menyita jutaan penonton sejak pertama kali ditayangkan pada 2001.

Setelah 21 tahun berlalu, film tersebut ternyata masih membekas dan menginspirasi sejumlah pihak yang terobsesi akan keunikannya. Seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan makanan ternama, FFL Fresh Fruits Lab.

BACA JUGA:10 Oleh-Oleh Khas Toraja yang Unik dan Enak, dari Kuliner hingga Suvenir

Nah, buat Potterhead atau penggemar setia Harry Potter, berikut 9 kafe unik bertema Harry Potter di dunia :

1. Kafe Platform 1094 di Singapura

Sebuah cafe berkonsep wonderful wizarding world of Harry Potter di kawasan Serangoon Road, Singapura. Di tempat ini, para pengunjung dapat mencicipi hidangan khas ala Harry Potter seperti cairan keberuntungan, koktail racun kejujuran, wizard's sponge cake, black magic panna cotta, dan masih banyak lagi.

Desain interiornya pun sengaja dibentuk mirip dengan beberapa tempat yang ada di film tersebut, termasuk sebuah dinding yang terbuar dari batu bata tempat dimana Harry pertama kali membeli peralatan sihirnya.

Harry Potter

2. Kafe bernama Always Coffee & Butterbeer di Vietnam

Kafe bernama Always Coffee & Butterbeer ini berada di kawasan Old Quarter tepatnya di jalan Hang Tre 8B, Hanoi, Vietnam. Sesuai namanya, kafe menyediakan minuman paling terkenal dalam dunia Harry Potter, yaitu butterbeer bersama sejumlah minuman sihir lainnya yang muncul di buku. Yaitu ramuan polyjus, felix felicis, amortentia, dan minuman yang warnanya seperti api bernama goblet of fire.

Desain kafe ini juga sangat unik cocok memanjakan pecinta Harry Potter.

3. The Lockhart Bar

Kafe ini bisa menjadi pilihan Anda. Saat berada di cafe ini anda akan menyaksikan berbagai dekorasi seperti Neon Sign “all was well” dan tidak hanya itu masih ada banyak lagi dekorasi stag-themed yang terpasang sehingga menambah kesan sihir yang kuat di cafe ini.

Selain itu terdapat spot khusus berfoto dengan wanted sign, anda dan teman-teman bisa berfoto ria ala Lockhart sebelum pergi meninggalkan tempat ini.

4. Cafe Chapter 9 ¾ Coffe House, Filipina

Coffe House yang akan membuat anda merasa seakan berada di Hogwarts asli. Suasana yang menyenangkan dan asyik untuk nongkrong dan berfoto dengan menggunakan properti khas film Harry Potter.

5. Hogwarts The Pup, Indonesia Indonesia juga memiliki kafe yang unik bertemakan Harry Potter. Menu makanan yang tersedia di Cafe Hogwarts The Pup ini juga bernuansa film Harry Potter. Tidak hanya makanan saja juga ada pertunjukan sihir di sana dan uniknya juga semua pelayan di cafe ini menggunakan kostum lengkap ala sekolah Hogwarts. Salah satu menu yang wajib anda coba dan menjadi menu unggulan ialah sate. Ayo jangan lupa mampir ya ke Hogwarts The Pup di Kuta, Bali, dan rasakan sendiri suasana Harry Potter yang kental. 6. Bad Owl Coffe, AS Kafe di Amerika Serikat ini memiliki slogan Serious Coffe, with a hint of magic. Cafe Bad Owl Coffe ini menawarkan berbagai menu bertema Harry Potter. Tidak hanya itu suasana cafe ini akan mengingatkan anda pada binatang kesayangan Harry Potter yakni Hedwig yang merupakan bagian dari masa kecil Harry. Bagi anda penggemar setia film Harry Potter tentu tahu binatang ini. Selain itu interior cafe ini semuanya sangat menggambarkan Harr Potter dan meja-meja cafe juga dihiasi dengan berbagai tulisan yang ada di film Harry Potter. 7. Hedley Book & Cafe, Malaysia Saat Anda berkunjung ke cafe yang satu ini maka fantasi anda yang ingin menjadi penyihir bisa diwujudkan disini. Kamu bisa menggunakan dengan bebas menggunakan properti dan aksesori khas film Harry Potter. 8. Incantatum, Meksiko Kafe yang satu ini juga merangkap jadi toko yang menjual alat sihir. Salah satu barang terlaris yang dijual di sini adalah “tongkat sihir” yang katanya bisa membuat kita makin pintar. Sebenarnya bukan pakai magic tapi makin rajin nyatat materi belajar. Tongkat sihir tersebut sebenarnya adalah balpoint. 9. Cafe 9 ¾, Hongkong Cafe bertema Harry Potter yang terakhir adalah Cafe 9 ¾ yang berada di Hongkong. Berbeda dengan cafe lainnya yang mengusung tema Hogwarts, cafe ini malah berdesain seperti peron kereta api yang menghubungkan dunia muggle dengan dunia sihir.